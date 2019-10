Microsoft ontdekt cyberaanvallen op meerdere antidopingbureau’s ADN

29 oktober 2019

14u14

Bron: Belga 0 Microsoft heeft cyberaanvallen tegen een 16-tal antidopingagentschappen wereldwijd gedetecteerd. De cyberaanvallen zouden volgens het Amerikaanse softwarebedrijf op tijd zijn ontdekt en dus nagenoeg geen schade hebben aangericht. Volgens Microsoft komen de aanvallen van "een aan Moskou gelinkte groepering".

De cyberaanvallen werden uitgevoerd sinds midden september, zegt Tom Burt, vicevoorzitter van Microsoft die bevoegd is voor de veiligheid, in een officiële blog. "De aanvallen komen van een groep die wij Strontium noemen, ook bekend onder de namen 'Fancy Bear' of 'APT28'", aldus Burt. De meeste van de aanvallen mislukten, klinkt het.

Hackers van Fancy Bear werden in het verleden gelinkt aan de Russische inlichtingendiensten. Zij zouden ook achter de aanvallen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 hebben gezeten, en volgens Microsoft ook achter cyberaanvallen op Europese instellingen voor de Europese parlementsverkiezingen dit voorjaar.

Onderzoek tegen Rusland

De recente aanvallen op antidopingautoriteiten zouden volgens Burt samenvallen met het onderzoek van het Wereldantidopingagentschap (WADA) tegen Rusland. Tegen het einde van het jaar wordt een beslissing verwacht over eventuele sancties tegen het land.

Het Russische antidopingbureau Rusada werd in 2016 geschorst naar aanleiding van een rapport waaruit bleek dat er in Rusland sprake was geweest van een grootscheeps door de staat ondersteund dopingprogramma. Tal van Russische sporters, met name in de atletiek, waren niet meer welkom bij internationale wedstrijden. Vorig jaar in september werd het laboratorium in Moskou weer in ere hersteld, op voorwaarde dat duizenden dopingtests werden vrijgegeven.

De deadline van december 2018 werd niet gehaald, maar onderzoekers van het WADA konden in januari wel rondneuzen in Moskou. De dopingstalen die daarna door het WADA werden onderzocht leidden tot de nodige vragen.