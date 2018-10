Microsoft installeert sensoren die werknemers in de gaten houden TTR

31 oktober 2018

16u00

Bron: ANP 0 Na bijna een jaar werken is vandaag het vernieuwde hoofdkantoor van Microsoft Nederland geopend. Microsoft installeerde verschillende sensoren in het gebouw . Zo kan het bedrijf bijvoorbeeld zien waar zijn werknemers zijn.

De werknemers van Microsoft hebben geen vaste werkplekken. Mensen mogen zelf kiezen of ze in een stilteruimte, een 'samenwerkingsruimte' of een ontspanningszaal willen werken, in een groep of alleen in een glazen cel. Via de sensoren kunnen ze op hun telefoon zien waar nog plek is en waar een collega is, wanneer ze willen overleggen. “People finding”, noemt Microsoft dat.

De sensoren houden naast de werknemers ook het meubilair in de gaten, om te zien welke stoel meer gebruikt wordt en dus eerder een onderhoudsbeurt nodig heeft. Daarnaast kunnen de temperatuur en het licht aangepast worden aan het weer of de drukte. “Een slim gebouw wordt zo een intelligent gebouw”, aldus Microsoft Nederland.