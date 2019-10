Microsoft haalt miljardendeal met Pentagon binnen, Amazon reageert verrast kv

26 oktober 2019

03u45

Bron: Belga, Reuters 0 Softwarebedrijf Microsoft heeft een cloudopdracht ter waarde van 10 miljard dollar van de Amerikaanse overheid binnengehaald. Het nieuws is “een verrassing”, klinkt het bij Amazon, dat eveneens had gehoopt om de openbare aanbesteding binnen te halen.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon, was sinds juli op zoek naar een nieuw bedrijf nadat het een rechtszaak won van Oracle. Dat bedrijf verzorgde eerder de clouddiensten van het Pentagon.

Het JEDI-contract (Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud) maakt deel uit van een bredere digitale modernisering van het Pentagon. Op IT-vlak hinkt het Pentagon volgens veel ambtenaren immers ernstig achterop. Medewerkers hekelen de verouderde computersystemen en het feit dat het langer duurt om toegang te krijgen tot documenten of informatie te delen dan in de privésector. De nieuwe cloud moet ervoor zorgen dat de systemen sneller worden en dat er meer informatie opgeslagen kan worden.

Verrassing

Een woordvoerder van Amazon Web Services (AWS) laat in een verklaring weten dat het bedrijf “verrast is over deze conclusie”. Volgens AWS zou een “gedetailleerde beoordeling, puur op basis van een vergelijking van het aanbod duidelijk tot een andere conclusie leiden”. Het bedrijf overweegt om in beroep te gaan tegen de beslissing, vertelde een bron die op de hoogte is van de zaak aan Reuters.

Het aanbestedingsproces ging de voorbije maanden gebukt onder beschuldigingen van belangenvermenging. Zelfs president Donald Trump haalde in het openbaar uit naar Amazon en diens oprichter Jeff Bezos. Amerikaans minister van Defensie Mark Esper besliste deze week om zich terug te trekken uit het beoordelingsproces omdat zijn zoon werkt voor IBM. Dat bedrijf dong aanvankelijk mee naar het contract, maar was al niet meer in de running.

Woensdag berichtte de Washington Post dat Guy Snodgrass, de speechschrijver en communicatiedirecteur van de voormalige minister van Defensie Jim Mattis, in zijn aankomend boek schrijft dat Trump Amazon wilde “naaien” door het contract aan een rivaal te geven. Mattis protesteerde daar volgens Snodgrass tegen: “We gaan dit volgens het boekje doen, zowel ethisch als juridisch”, antwoordde hij.

In de mededeling dat Microsoft als winnaar uit de bus was gekomen, benadrukte het Pentagon dat de competitie eerlijk verlopen was.

Het nieuws had meteen een effect op de aandelen van Microsoft: die stegen 2,5 procent in waarde na de bekendmaking van het nieuws. De aandelen van Amazon gingen er 0,98 procent op achteruit.