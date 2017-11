Micronatie Sealand viert "50 jaar onafhankelijkheid met zilveren munt" EB

Om "50 jaar Onafhankelijkheid" te vieren is op 300 exemplaren ook een zilveren munt geslagen. Het zelfverklaarde nanostaatje Sealand voor de Britse kust bestaat vijftig jaar en herdenkt dit met een zilveren munt. Dat staat op de website van de microstaat te lezen.

Het prinsdom Sealand geldt als het kleinste staatje ter wereld, maar is door niemand als staat erkend. Het bevindt zich op het vroegere zeefort HM Fort Roughs ter hoogte van het Engelse Felixtowe. Op het uit de Tweede Wereldoorlog daterende fort op twee betonnen pijlers was in 1967 ene Paddy Roy Bates neergestreken om er de zeezender Radio Essex nieuw leven in te blazen, die eerst op een ander fort was gebaseerd. Vanwege geldgebrek lukte dat heropstarten niet, waarop Bates dan maar het Vorstendom Sealand uitriep.

Eén tot vijf inwoners

Het nanostaatje, met een inwonersaantal dat varieert tussen één en vijf, heeft zijn eigen grondwet, paspoorten, munt én ook postzegels. Om "50 jaar Onafhankelijkheid" te vieren is op 300 exemplaren ook een zilveren munt geslagen. Wie het hebbeding wil, moet 49,99 pond uit de beurs halen plus een extraatje voor de verzending.

De website leert ook dat men voor 29,99 pond naar keuze ook een Lord, Lady, baron of barones kan worden in Sealand en dat men er daarbij kan voor opteren een stukje grondgebied - Sealand heeft een oppervlakte van 0,004 vierkante km - te verwerven. Het officiële attest is hoogstpersoonlijk door prins Michael ondertekend.

Sealand, de kleinste staat ter wereld.