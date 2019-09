Michigan verbiedt als eerste Amerikaans staat verkoop van gearomatiseerde e-sigaretten kv

04 september 2019

20u26

Bron: Belga 0 De verkoop van gearomatiseerde e-sigaretten zal binnenkort verboden zijn in Michigan, in het noordoosten van de VS. Het is de eerste Amerikaanse staat die overgaat tot een verbod in de strijd tegen nicotineverslaving bij jongeren.

"Mijn voornaamste prioriteit is onze kinderen te beschermen", kondigde gouverneur Gretchen Whitmer aan op Twitter. "Bedrijven die e-sigaretten verkopen, gebruiken momenteel snoeparoma's om kinderen gewoon te maken aan nicotine, en ze gebruiken misleidende reclame om ons te doen geloven dat de producten niet gevaarlijk zijn."

De ban zal binnenkort van kracht worden en gelden voor zes maanden, met mogelijkheid tot verlenging. Concreet zal de verkoop van navullingen en vloeistoffen met gearomatiseerde nicotine verboden worden in de staat Michigan. Ook zullen bedrijven geen claims mogen gebruiken als "veilig" of "gezond".



De e-sigaret is een enorm succes in de VS. De autoriteiten hebben het zelfs over een "nicotine-epidemie" bij de jeugd, waarbij het populaire merk Juul vaak met de vinger wordt gewezen. De laatste tijd komen er echter steeds meer signalen dat de e-sigaret niet zo onschadelijk is als lange tijd gedacht werd. Zo is er sprake van een mysterieuze epidemie van longziektes die meer dan 200 gebruikers zou hebben getroffen. Een van hen overleed ook. Mogelijk gebruikten zij e-sigaretten met cannabis.

Sinds enkele maanden komt er dan ook steeds meer reactie. Juul nam door de toenemende druk al maatregelen om de verkoop aan minderjarigen te vermijden. In verschillende staten werd de minimumleeftijd om e-sigaretten te kopen opgetrokken naar 21 jaar, en de stad San Francisco, de thuishaven van Juul, wil de verkoop van e-sigaretten helemaal verbieden.