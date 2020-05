Michigan opgeschrikt door twee dambreuken: overstromingen tot 3 meter hoog op komst, 10.000 inwoners worden geëvacueerd Gouverneur roept noodtoestand uit HAA

20 mei 2020

07u37

Bron: ANP, CNN, Reuters 5 Gouverneur Gretchen Whitmer van de Amerikaanse staat Michigan heeft de noodtoestand uitgeroepen voor de county Midland nadat twee dammen het hebben begeven. Er worden forse overstromingen tot bijna drie meter hoog verwacht.



Midland meldde dinsdagavond (lokale tijd) dat twee dammen, Edenville en Sanford, het hebben begeven na de hevige regenval en stortregens van de afgelopen dagen. De rivier Tittabawassee in Midland dreigt te gaan overstromen, meldde de nationale weerdienst NWS.

We verwachten een historisch hoog waterpeil Gouverneur Gretchen Whitmer

“In de komende 12 tot 15 uur kan het laaggelegen deel van Midland onder 9 voet (bijna 3 meter, nvdr.) water komen te staan”, zei de gouverneur. “We verwachten een historisch hoog waterpeil.”



De omwonenden hebben te horen gekregen dat ze moeten evacueren. “Als jullie iemand kennen die in een ander deel van de staat woont: ga daar nu naartoe”, zei de Democrate. Voor wie nergens naartoe kan, is noodopvang geregeld op verschillende hoger gelegen plaatsen in de county.

Zo'n 3.500 huizen en 10.000 inwoners zullen onder de evacuatiemaatregel vallen. Er zijn tot dusverre geen doden of gewonden gemeld.

Coronacrisis

De evacuatie valt midden in de coronapandemie en stelt de county voor extra gezondheidsuitdagingen. Verschillende teams proberen de geëvacueerde bewoners te screenen en er zijn mondmaskers beschikbaar in de noodopvang. Ook de hulpdiensten zijn uitgerust met materiaal om zich te beschermen tegen het virus.

“Het is bijna ondenkbaar dat we hier door moeten midden in een pandemie. Maar het is zo, en we zullen alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om hier uit te komen”, aldus nog de gouverneur. Wie naar een noodopvangplaats gaat of bij familie of vrienden blijft logeren, wordt gevraagd gezichtsbescherming te dragen.



