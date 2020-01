Michelle Obama’s gezonde schoollunch deels teruggedraaid: opnieuw minder groenten en fruit KVE

17 januari 2020

21u59

Bron: The Washington Post 1 Het was het paradepaardje van de voormalige first lady Michelle Obama om obesitas bij Amerikaanse kinderen tegen te gaan: gezonde schoolmaaltijden. Maar het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) draait de striktere regels opgelegd aan scholen nu deels terug omdat ze onhaalbaar zouden zijn.

Onder impuls van Michelle Obama ondergingen de schoolmaaltijden in de VS een ware metamorfose. Het devies luidde: minder calorieën, transvetten en zout. Daarnaast moesten de maaltijden een minimum aantal stukken fruit en groenten bevatten. Ook volkoren graanproducten en magere melk kregen de voorkeur.

Normaal zouden de voorschriften tegen 2020 nog verstrengd worden, maar dat gaat dus niet door. Brandon Lipps van de USDA kondigde daarentegen aan de regels voor scholen weer te versoepelen. Hierdoor kunnen ze de hoeveelheid fruit en groenten tijdens het ontbijt en de lunch verminderen.

Lipps zei dat de aanpassingen zullen helpen bij het aanpakken van wat hij beschreef als “onbedoelde problemen” die waren ontstaan ten gevolge van de voorschriften ingevoerd door de regering Obama. Wanneer scholen probeerden om innovatieve oplossingen te implementeren - zoals een ontbijtkar of maaltijden in het klaslokaal - werden ze bijvoorbeeld gedwongen om kinderen twee bananen te geven om aan de minimale federale vereisten te voldoen.

Scholen mogen voortaan meer aardappelen en frieten voorschotelen, en pizza’s en hamburgers aanbieden in de cafetaria.

Stap in de verkeerde richting

Voor vele experten is dit een stap in de verkeerde richting. Volgens voedingsdeskundige Mary Story van de Duke University gaat de administratie daarmee in tegen de eigen bevindingen waaruit is gebleken dat de aangepaste voedingsvoorschriften een positief effect hebben op de gezondheidstoestand van de leerlingen.

“Dit slaat echt nergens op. De politiek en de druk uitgeoefend door de industrie mogen er niet voor zorgen dat de kinderen niet krijgen wat het beste is voor hun gezondheid”, verklaarde ze.