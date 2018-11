Michelle Obama ontsnapte uit Witte Huis om samen met Amerikanen legalisatie homohuwelijk te vieren bvb

17 november 2018

18u37

Bron: E! Online 0 Michelle Obama was zo enthousiast om met haar medeburgers de legalisatie van het homohuwelijk te vieren dat ze probeerde uit het Witte Huis te sluipen om zich bij hen aan te sluiten. Dat vertelde d e voormalige first lady donderdag in The Ellen DeGeneres Show, het Amerikaans praatprogramma, gepresenteerd door Ellen DeGeneres. Ze stelde daar haar boek “Becoming” voor.

Op 26 juni 2015 besliste het Hooggerechtshof dat de grondwet van de Verenigde Staten koppels van hetzelfde geslacht het recht geeft om te trouwen, waardoor het homohuwelijk effectief gelegaliseerd werd. Daardoor kwamen vele mensen op verschillende plaatsen in Amerika samen om te vieren, ook aan het Witte Huis verzamelden zich heel wat mensen. Het Witte Huis werd, naar aanleiding van de legalisatie van het homohuwelijk, verlicht in de regenboogkleuren om zo hun steun aan de LGBT+-gemeenschap te betuigen.

Ik moet naar buiten, ik wil deel uitmaken van het feest. Michelle Obama, voormalig Amerikaanse first lady

“Wanneer je in het Witte Huis bent, is er zo veel kogelvrij glas dat je soms niet hoort wat er buiten gebeurt,” zei Michelle Obama. “We waren aan het dineren en we hoorden wel dat er vieringen aan de gang waren, maar we realiseerden ons niet dat er zich duizenden mensen voor het Witte Huis verzamelden om te vieren. Het personeel belde me op en vertelde me dat iedereen aan het vieren en huilen was. Ik wilde daar echt bij zijn. We hadden er zelfs voor gezorgd dat het Witte Huis in de regenboogkleuren verlicht werd, dat was echt mooi!”

Michelle: “Ik was televisie aan het kijken en besefte me dat ik uit het Witte Huis moest. Ik zei: ‘Ik moet naar buiten, ik wil deel uitmaken van het feest.’ Ik had dus het briljante idee om ook naar buiten te gaan.” Ze vroeg haar man Barack om met haar mee te gaan. “Hij zei: ‘Schatje, ik heb echt te veel werk. Ik kan niet naar buiten, je weet dat.’ Vervolgens grapte hij nog: ‘En nu uit mijn kantoor’”, aldus Michelle.

Gesloten deur

Ook hun dochter Sasha wilde zich niet bij haar aansluiten. Malia daarentegen wilde wel mee. “Dus Malia en ik probeerden uit het Witte Huis te geraken. We realiseerden ons dat dat niet zo gemakkelijk was, maar we waren vastbesloten”, zo vertelt Michelle. “Ik zei: ‘We luisteren naar niemand. Jij en ik gaan gewoon naar buiten.’ We verlieten de residentie en kwamen bij de lift waar doorgaans een veiligheidsagent staat. Hij zag dat we weg wilden en liet dat weten aan de andere veiligheidsmensen. Ik vloekte en besliste dat we de lift toch maar niet zouden nemen.”

Michelle en Malia haastten zich van de trap af en de veiligheidsagent begon hen te volgen, evenals andere stafmedewerkers. Tot ze bij een gesloten voordeur aankwamen. “Malia zei: ‘We gaan dit doen, mama, je geraakt buiten!’”, aldus Michelle. “Maar de deur was gesloten en er stonden plots verschillende medewerkers achter ons. De portier vroeg wat we van plan waren en ik zei dat we naar buiten wilden. Hij zei: ‘Mevrouw, als u nu naar buiten loopt, zullen alle camera’s op u gericht zijn.’ Ik had een korte broek en t-shirt aan, zonder schoenen. Ik was ook niet geschminkt. Ik dacht: ‘Je hebt gelijk. Ik wil niet op deze manier gefilmd en gefotografeerd worden.’”

Moeder-dochtermoment

“Maar uiteindelijk het goede nieuws: we zijn buiten geraakt”, zo vertelt ze verder. “Het duurde in totaal vijftien minuten om buiten te komen, maar het was ons gelukt. Let wel, we stonden aan de andere kant, met veiligheidsmensen rondom ons, dus niemand kon ons zien. Maar we stonden buiten met de juichende menigte, dat is wat ik wilde. Ik genoot er echt van om dat gevoel te kunnen delen met Malia. Ik hield haar vast en ik voelde: ‘We gaan erop vooruit. Er is verandering aan de gang!’”