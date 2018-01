Michelle Obama onthult wat ze vorig jaar van Melania Trump kreeg voor de eedaflegging - het cadeau dat voor een ongemakkelijk moment zorgde IB

01 februari 2018

00u45

Bron: news.com.au 1 Het was een gênant moment, vorig jaar vlak voor de eedaflegging van Donald Trump. De Trumps kwamen de Obama’s ophalen bij het Witte Huis, een zeer protocollaire bezigheid, waarvoor strikte regels gelden. Een van die regels is: geen cadeautjes. Toch had Melania een presentje meegebracht voor haar voorgangster.

First Lady Michelle Obama wist zich zichtbaar geen raad met het vriendelijke gebaar. Gelukkig redde haar man, toenmalig president Obama, de situatie. Meer dan een jaar later doet Michelle Obama eindelijk een boekje open over wat er op dat gênante moment door haar heen ging én wat er in het mooie pakje zat.

My favorite moment

Michelle Obama's face when MELANIA TRUMP gave her a gift #Inauguration pic.twitter.com/NSy2il6Z44 #TeamZhavia 🔥(@ simplymarcoo) link

De voormalige First Lady deed de onthullingen in de talkshow van Ellen Degeneres tijdens haar eerste interview sinds ze het Witte Huis verliet. “Er is zoveel protocol”, zegt Michelle Obama. “Het is een staatsbezoek, dus ze vertellen je van tevoren wat je moet doen. Er was niets gezegd over een cadeau, dus ik wist totaal niet wat ik daarmee aan moest. Het personeel was al weg, dus niemand kon het pakje aannemen. Dus ik had zoiets van oh jee, moeten we er nu mee op de foto?”



Sympathie

Gelukkig zag Barack Obama hoezeer zijn vrouw in verlegenheid was gebracht door het cadeau, een mooi pakje van de dure juwelier 'Tiffany's & Co' in New York, en nam hij het van haar over om het discreet binnen weg te leggen.

De ongemakkelijke reactie van Michelle Obama leidde tot vele gifs op internet én veel sympathie voor de uittredende presidentsvrouw. “Voelen we ons vandaag niet allemaal een beetje zoals Michelle Obama?”, was dan ook de tendens op sociale media.

Michelle Obama onthulde in haar interview met Ellen ook wat er in het mysterieuze pakje zat: “Een mooie kader.”