Michelle Obama lijdt aan “lichte depressie” KVDS

06 augustus 2020

09u25

Bron: The Guardian, BBC 0 De voormalige Amerikaanse first lady Michelle Obama (56) lijdt aan een “lichte depressie”. Dat heeft ze woensdag zelf verteld in de twee aflevering van haar nieuwe podcast. Ze wijst de coronapandemie, de raciale problemen in de Verenigde Staten en “de hypocrisie” van het presidentschap van Donald Trump aan als oorzaken voor haar sombere gemoed.

Obama vertelt openhartig dat ze ’s nachts wakker wordt “omdat ik me ergens zorgen om maak of omdat ik een zekere zwaarte voel”. “Ik besef dat ik af te rekenen heb met een vorm van lichte depressie”, zegt ze. “Niet alleen door de quarantaine, maar ook door de raciale problemen en de administratie. Als ik de hypocrisie zie, dag in dag uit, dat is ontmoedigend.”

Emotionele hoogtes en laagtes

En ze gaat nog verder. “Ik ervaar emotionele hoogtes en laagtes die iedereen waarschijnlijk heeft, een gevoel dat je jezelf niet bent, en soms… Ik heb me daar eens een week of zo aan overgegeven en ben toen eens niet zo streng geweest voor mezelf.”





Volgens Obama is het “uitputtend” om elke dag wakker te worden met nieuws over wat de administratie wel of niet doet en hoe Afro-Amerikanen behandeld worden. “Het legt een gewicht op me dat ik al een hele tijd niet meer gevoeld heb in mijn leven”, zegt ze.

Toen ze nog in het Witte Huis woonde, vertelde Obama aan de krant The Washington Post dat ze zich aan een schema hield, als tegengewicht voor haar “niet zo normale” leven. Dat doet ze nu ook.

“Barack zit in zijn kantoor, waar hij belt en aan zijn boek werkt”, vertelt ze. “Ik ben in mij kamer en de meisjes (de twee dochters van de Obama’s, red.) zitten op hun computers. Maar rond vijf uur komt iedereen tevoorschijn en doen we samen iets. Zoals puzzelen of gewoon samen zijn. Na het eten spelen we dan een kaartspel. Barack heeft Malia (22) en Sasha (19) schoppenjagen geleerd.”

