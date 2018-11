Michelle Obama is niet van plan om een gooi te doen naar presidentschap Redactie

17 november 2018

19u06

Bron: The Independent 0 Hoe graag sommige Democraten het ook zouden zien gebeuren, Michelle Obama is niet van plan om ooit mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Dat heeft ze eergisteren nog eens herhaald in een interview met talkshow host Jimmy Kimmel. “Het is gewoon niet iets dat ik wil doen”, zei ze.

De vraag is haar de voorbije twee jaar al meermaals gesteld, en vele fans van de Obama’s zouden niets liever willen dan de echtgenote van de voormalige president als leider van de VS te hebben, maar zelf is Michelle Obama niet geïnteresseerd. Tijdens een gesprek met Jimmy Kimmel over haar nieuwe boek Becoming heeft ze dat nogmaals duidelijk gemaakt.

Volgens Michelle Obama heeft nog geen enkel politiek figuur haar proberen overtuigen om ook effectief mee te doen aan de presidentsverkiezingen. “Barack houdt dat soort mensen uit mijn buurt”, zei ze. “Nee, ik heb nog geen serieuze conversaties gehad met iemand daarover omdat het niet iets is waarin ik geïnteresseerd ben. Ik zou het nooit doen.”

In eerdere interviews zei Michelle Obama al dat ze niet de passie heeft voor politiek die nodig is om de job van president goed te kunnen uitvoeren. Ze haalde ook al aan dat er “genoeg andere vrouwen zijn die die passie wel hebben”.