Michelle Obama is meest bewonderde vrouw in VS

28 december 2018

17u41 0 Voormalig first lady Michelle Obama is de meest bewonderde vrouw in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een jaarlijkse rondvraag van opiniepeiler Gallup. Ze stoot daarmee Hillary Clinton van de troon, die al 16 jaar op rij de lijst aanvoerde. Bij de mannen bekleedt oud-president Barack Obama de eerste plaats. Hij heeft al de koppositie sinds 2008. Donald Trump staat op de tweede plaats.

Gallupvroeg aan een grote groep Amerikanen welke man en vrouw ze wereldwijd het meeste bewonderden. Dat doet het al elk jaar sinds 1946.

Melania

Michelle Obama – die al drie keer tweede eindigde na Clinton en momenteel de wereld rondreist om haar autobiografie te promoten – haalde het deze keer met een grote voorsprong. Oprah Winfrey eindigde tweede en Hillary Clinton en Melania Trump derde en vierde. Enige niet-Amerikaanse in de top 5 is de Britse koningin Elisabeth II. Zij stond al 50 keer in de top 10.





Die top 10 telt verder overigens maar twee niet-Amerikanen: de Duitse bondskanselier Angela Merkel op de zesde plaats en de Pakistaanse kinderrechtenactiviste Malala Yousafzai op negen.

Eenzelfde tendens is te zien bij de meest bewonderde mannen. Barack Obama wordt gevolgd door Donald Trump en George W. Bush. Paus Franciscus is de enige niet-Amerikaan in de top 5, net voor miljardair Bill Gates. De top 10 telt verder nog 1 niet-Amerikaan: de Dalai Lama op acht. Elon Musk is dan weer de enige niet-politicus in de rest van de top 10.