Michelle Obama: “Ik deed zelfs geen moeite om te glimlachen op inauguratie Trump” Joeri Vlemings

13 november 2018

11u30 0 De inauguratie van Donald Trump was een harde dobber voor Michelle Obama. “Ik wou zelfs geen moeite meer doen om te glimlachen”, schrijft de voormalige first lady in haar boek ‘Becoming’. Terwijl zelfs grote verliezer Hillary Clinton haar tanden even bloot lachte op de ceremonie.

Niets dan blije gezichten op 20 januari 2017 bij de inauguratie van de pas verkozen president van de VS, Donald Trump. Behalve dan in het verliezende kamp van de Democraten. Daar werd er alleen maar groen geglimlacht, uit beleefdheid. Presidentskandidate Hillary Clinton, die het verrassend had moeten afleggen tegen Trump, gaf later toe dat ze “er alles aan gedaan had om niet te moeten gaan”. Tevergeefs, ze wás er. Michelle Obama had als uittredende first lady niet eens de keuze. Maar ze ventileerde toch haar afkeer, op haar eigen manier. Toen ze besefte dat wat Trump in zijn speech uitkraamde, weleens zijn échte visie was, besloot ze hem geen lachje te gunnen. “Ik wou zelfs niet meer proberen”.

In Good Morning America kreeg Michelle Obama de vraag hoe ze de zittende president vandaag inschat. De echtgenote van Barack Obama bleef opvallend diplomatisch. De goede verstaander moest tussen de regels lezen. “Opperbevelhebber zijn is een harde job. Je moet discipline hebben, je moet je inlezen, je moet goed ingelicht zijn, je moet je geschiedenis kennen, je moet voorzichtig zijn met je woordkeuze”, somde Michelle Obama de vereiste kwaliteiten van een president op. “Maar de kiezer beslist. En eens die gesproken heeft, moet je verder met het resultaat zoals het is.”

Openlijke kritiek van een oud-president of van een voormalige first lady op de zittende leider in het Witte Huis is zeldzaam in de Amerikaanse geschiedenis. Het viel tijdens de campagne voor de tussentijdse verkiezingen van vorige week ook al op dat Barack Obama zich prominent liet gelden in de electorale strijd van de Democraten tegen Trumps Republikeinse Partij. De vorige VS-president nam geen blad voor de mond, ook al sprak hij de naam Trump nooit uit. “Wat we nog niet gezien hadden - toch niet voor zover ik weet - is dat je zoals nu politici hebt die ongegeneerd, herhaaldelijk, ronduit en schaamteloos liegen, gewoon dingen verzinnen”, zei Barack Obama. Hij hintte zelfs op corruptie binnen Trumps administratie. “Ze beloofden de corruptie aan te pakken. In plaats daarvan hebben ze zelf genoeg aanklachten bijeengesprokkeld om een heel voetbalteam het veld mee in te sturen”, zei hij. “In mijn ploeg werd niemand aangeklaagd. Ik dacht gewoon dat dat zo hoorde.”

