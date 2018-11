Michelle Obama had miskraam en kreeg dochters via IVF LB

09 november 2018

14u53

Bron: AP 1 Michelle Obama heeft onthuld dat ze twintig jaar geleden een miskraam kreeg, waarna ze zich “verlaten en alleen” voelde. Haar dochters kreeg ze via in vitro-fertilisatie (IVF).

“Ik voelde dat ik gefaald had omdat ik niet wist dat miskramen vaak voorkomen, we praten er immers niet over”, verklaarde de voormalige first lady in een interview op ABC’s ‘Good Morning America’. Obama (54) verklaarde ook dat zij en haar man vruchtbaarheidsbehandelingen kregen om hun dochters Sasha en Malia te verwekken, nu respectievelijk 17 en 20 jaar. “Ik besefte dat we ons tot IVF moesten wenden, ik was immers al 34 jaar”, zei ze.

Aanstaande dinsdag verschijnen Michelle Obama’s memoires ‘Becoming’, waarin ze openlijk schrijft hoe ze met racisme werd geconfronteerd toen ze opgroeide in Chicago. In haar boek trekt Obama ook van leer tegen huidig president Donald Trump. In het bijzonder verwerpt ze de ‘birther’-campagne van Trump, waarmee hij het Amerikaans burgerschap van haar man in twijfel trekt. Trump suggereerde dat Obama niet in de VS werd geboren, zijn vader is immers Keniaan. Obama werd geboren op Hawaii.

“Gestoord en gemeen”

“Die opmerkingen waren gestoord en gemeen. Fanatisme en xenofobie valt niet te negeren”, zei Obama in een interview dat de zender ABC uitzond.

“Wat als een labiel persoon zijn geweer laadt en naar Washington gaat? Wat als die op zoek gaat naar onze meisjes? Donald Trump bracht met zijn roekeloze insinuaties mijn hele gezin in gevaar. Ik zal het hem nooit vergeven”, schrijft Obama.

Obama onthult ook wat ze vond van Trumps verkiezing op 8 november 2016. Ze was verrast dat zoveel vrouwen de voorkeur gaven aan een vrouwenhater boven een bijzonder gekwalificeerde kandidate. Ze had geprobeerd om de verkiezing van Trump uit haar gedachten te verdringen.

“Geen presidentskandidate”

Obama maakt ook duidelijk dat ze niet zal opkomen voor de presidentsverkiezingen van november 2020. “Ik ben nooit fan van politiek geweest en mijn ervaringen van het afgelopen decennium hebben daaraan weinig veranderd. De gemeenheid van de politiek stoot mij af.”

Michelle Obama blijft populair bij de Democraten. Sommigen hoopten dat ze het in 2020 zou opnemen tegen Trump. Obama heeft echter al herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat ze zich geen kandidaat zal stellen