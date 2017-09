Michelle Obama haalt uit naar vrouwelijke Trump-kiezers kv

23u47

Bron: BBC News 1 afp De voormalige first lady Michelle Obama had vandaag harde woorden over voor vrouwen die de Amerikaanse president Donald Trump steunen. "Elke vrouw die tegen Hillary Clinton stemde, stemde tegen haar eigen stem," zei ze op Inbound, een marketingconferentie in Boston.

Slechts 54 procent van de vrouwelijke kiezers stemde vorig jaar voor Hillary Clinton. 52 procent van alle blanke vrouwelijke stemmen ging naar haar Republikeinse tegenhanger. "Wel, voor mij betekent dit dat je gewoon niet houdt van je eigen stem. Je houdt van het ding waarvan je wordt opgedragen te houden," zei Michelle Obama.

Toch wil ze dat Trump slaagt als president: "We willen dat de zittende president succesvol is omdat we in dit land wonen. Hij is onze opperbevelhebber, hij werd verkozen," klonk het.

Michelle Obama en haar echtgenoot, de voormalige president Barack Obama, voerden vorig jaar campagne voor Hillary Clinton. Michelle lanceerde toen de populaire slagzin: "Als zij laag gaan, gaan wij hoog."

Memoires

Sinds ze het Witte Huis verlieten, hebben de Obama's zich grotendeels teruggetrokken uit het openbare leven. Ze hebben allebei een overeenkomst met uitgeverij Penguin Random House om apart hun memoires te schrijven. Het contract is 40 miljoen dollar (34 miljoen euro) waard.

Haar bedenkingen bij de verkiezingen van 2016 kwamen naar boven terwijl ze aan haar memoires werkte, vertelde Michelle vandaag. "Het is de eerste keer in acht, waarschijnlijk tien jaar, dat ik de kans zal krijgen om opnieuw na te denken over wat het allemaal betekent," merkte ze op.