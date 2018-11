Michelle Obama fileert Trump in nieuw boek Redactie

09 november 2018

05u30

Bron: AD 7 De voormalige Amerikaanse first lady Michelle Obama is in haar binnenkort te verschijnen memoires zeer kritisch voor de huidige president Donald Trump. Ze schrijft onder meer over hoe ze in shock verkeerde de nacht dat ze zich realiseerde dat hij haar man zou opvolgen in het Oval Office in het Witte Huis en het “allemaal probeerde weg te stoppen”.

Het internationale persbureau Associated Press is al in het bezit van een exemplaar van het boek Becoming, dat komende dinsdag wereldwijd verschijnt. Michelle Obama is daarin zeer openhartig over diverse onderwerpen. Zo beschrijft ze onder meer hoe ze het slachtoffer werd van racistische opmerkingen en over de eerste moeilijke jaren van haar huwelijk met Barack Obama, toen hij zijn politieke carrière begon en vaak weg was.

Het koppel bezocht in die periode “een handvol keren” een counselor waardoor Michelle Obama zich realiseerde dat ze meer “de leiding” had over haar geluk dan ze zich tot dan toe had gerealiseerd. “Dat was mijn omslagpunt”, legt ze uit. “Mijn moment van zelfbewustzijn.”

Het is de eerste keer dat Michelle Obama dieper ingaat op haar leven als presidentsvrouw. Gedurende die tijd heeft ze weinig prijsgegeven over haar ervaringen of gevoelens.

Trump

Obama veroordeelt het opscheppen van Donald Trump over de beruchte ‘Access Hollywood’-tape uit 2005 waarin Trump pocht over seksueel misbruik van vrouwen. In de video, opgenomen voor een tv-programma dat Trump destijds maakte, vertelt hij hoe makkelijk het is om als ‘ster’ vrouwen te krijgen en doet Trump zijn berucht geworden uitspraak ‘You just grab them by the pussy’.

Obama beschuldigt Trump ook van het “stalken” van Hillary Clinton door het gebruik van intimiderende lichaamstaal, tijdens een verkiezingsdebat met zijn tegenstander in 2016. Ze beschrijft hoe Trump die avond Clinton steeds van dichtbij volgt rond het podium, in haar buurt staat en “probeert haar aanwezigheid te minimaliseren”. Trumps boodschap was volgens Obama, in vetgedrukte woorden in het boek: “Ik kan je pijn doen en ermee wegkomen.”

Combinatie met Barack

Becoming wordt dinsdag in het bijzijn van tienduizenden mensen gelanceerd in het United Center van Chicago, de stad waar ze geboren en getogen is. De presentatie - met entreeprijzen die variëren van iets minder dan dertig tot duizenden dollars - zal worden geleid door Oprah Winfrey.

Tijdens een grootscheepse promotietour doet Obama vervolgens diverse steden in de VS en daarbuiten aan. Zo is de voormalige first lady op 3 december in de Royal Albert Hall in Londen. Ook daar loopt het storm. Terwijl er slechts 2900 zitplaatsen zijn, waren er meer dan veertigduizend aanvragen. Tien procent van opbrengst van alle promotie-evenementen wordt geschonken aan lokale goede doelen, scholen en gemeenschappen.

Het boek van Michelle Obama maakt deel uit van een gezamenlijke deal met de volgend jaar verwachte memoires van voormalig president Barack Obama. Het tweetal krijgt volgens Amerikaanse media tientallen miljoenen dollars voor het schrijven van de boeken. De Obama’s hebben gezegd dat ze een ‘belangrijk deel’ van hun gage zullen doneren aan liefdadigheidsinstellingen, waaronder de Obama Foundation.