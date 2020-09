Michelle en Barack Obama meest bewonderde mensen ter wereld ADN

25 september 2020

08u33

Bron: Belga 0 Michelle en Barack Obama zijn wereldwijd de meest bewonderde personen. Dat blijkt vrijdag uit een peiling van YouGov bij 45.000 mensen uit 42 landen.

Bij de mannen is het de eerste keer dat de voormalige Amerikaanse president de ranking aanvoert sinds de peiling in 2014 werd gelanceerd. Miljardair en medestichter van Microsoft, Bill Gates, zakt van de eerste naar de tweede plaats. De Chinese president Xi Jinping vervolledigt de top drie.

Bij de vrouwen behoudt Michelle Obama haar status als meest bewonderde persoonlijkheid. Ze doet zo net beter dan actrice Angelina Jolie en de Britse koningin Elizabeth II. Vorig jaar was de tweede plaats nog voor Oprah Winfrey en stond Jolie op nummer drie.



YouGov bevroeg in totaal 45.000 mensen uit 42 landen en deed dat in twee fasen. Eerst werd aan de respondenten gevraagd naar welke mannen en vrouwen zij het meest opkeken. Uit al die namen werden vervolgens twee lijstjes met daarop de twintig meest genoemde persoonlijkheden gedestilleerd. Die werden voor elk land aangevuld met bekende persoonlijkheden uit de regio. Tussen mei en september moesten de respondenten dan opnieuw kiezen uit deze selectie.

