Michelle dreef de Golden State Killer in het nauw tot ze stierf. Volgens menigeen leidde haar boek tot zijn arrestatie Karen Van Eyken

26 april 2018

18u07

Bron: The Washington Post 1 Ze kende zijn bloedgroep, zijn lichaamsbouw, de manier waarop hij ademde en zijn gewoontes. Ze kende quasi alle details van de minstens 12 moorden, 45 verkrachtingen en 120 inbraken die hij pleegde. Michelle McNamara zat al die jaren de dader op de hielen, maar heeft de dag niet meer meegemaakt waarop de Golden State Killer werd gearresteerd.

De misdaadauteur stierf in 2016. Haar boek over de Californische seriemoordenaar met als titel 'I'll Be Gone In The Dark' werd dit jaar postuum uitgebracht met medewerking van haar echtgenoot Patton Oswalt, journalist Billy Jensen en onderzoeker Paul Haynes. Dankzij het boek dat het resultaat is van de jarenlange minutieuze research, werd de zaak opnieuw onder de media-aandacht gebracht.

Het was zij die de bijnaam van de moordenaar bedacht: 'Golden State Killer'. Volgens haar familie en vrienden staat het dan ook buiten kijf dat de auteur de zaak mee heeft helpen oplossen.

"Het boek vergrootte de interesse voor de zaak en tips stroomden binnen," zei Sheriff Scott Jones uit Sacramento. "Maar passages uit het boek leidden niet direct tot zijn aanhouding."

"Dat is namelijk een vraag die we de afgelopen 24 uur van over de hele wereld hebben gekregen, en het antwoord luidt nee", verklaarde de sheriff aan verslaggevers.

"Het is allemaal best verbluffend", vertelde Sarah Stanard, een vriendin van van de McNamara's aan The Washington Post. "Ik zal proberen om niet boos te zijn, maar de autoriteiten strijken gewoon alle eer op."

McNamara's fascinatie voor misdaadverhalen sproot voort uit een moordzaak in de buurt van haar ouderlijke woning in Oak Park, Illinois, toen ze veertien was. Nadat ze later naar Los Angeles was verhuisd, werkte ze kort voor een privédetective, vooraleer ze ging schrijven voor televisie, zei Stanard. Maar ze pikte de draad met haar echte passie weer op en begon in 2006 een blog om onopgeloste zaken te onderzoeken. En zo stortte ze zich jarenlang op de zaak van de Golden State Killer. Het werd een echte obsessie. In 2013 sleepte ze een een boekdeal in de wacht na een artikel dat was verschenen in het Los Angeles Magazine.

Voor het boek werkte ze samen met meerdere agenten en speurders uit alle hoeken van Californië, uit al die plaatsen waar de verkrachter en moordenaar had toegeslagen.

Maar het werk eiste haar tol. McNamara werkte elke avond laat door nadat haar echtgenoot en dochtertje naar bed waren. Ze begon slaapproblemen te krijgen en angstaanvallen. "Ik denk dat ze daardoor haar toevlucht zocht tot bepaalde medicijnen zoals Xanax", vertelde haar man.

De auteur overleed in haar slaap op 12 april 2016, wellicht door een hartprobleem in combinatie met medicijngebruik. Ze is 46 jaar geworden.

Haar boek werd door vriend en vijand geprezen en ook door andere gerenommeerde auteurs zoals Stephen King en Gillian Flynn. Het belandde op alle bestsellerslijsten.

It appears police have caught the Golden State Killer. Go get Michelle McNamara's excellent book about the case, I'LL BE GONE IN THE DARK. Stephen King(@ StephenKing) link

Vooral één passage uit haar werk wordt nu door vele lezers gedeeld:

"Op een dag zal je vaststellen dat een auto op je oprit rijdt en de motor stillegt. Je hoort voetstappen dichterbij komen. De deurbel gaat. Vluchten kan niet meer. Neem nog een keer adem zoals jij alleen dat kan. Je klemt je tanden op elkaar en begeeft je naar de voordeur. Dit is hoe het eindigt voor jou."

Familie en vrienden vertelden dat ze het boek net hadden uitgelezen toen bekend werd dat de seriemoordenaar was opgepakt. "Je hebt hem Michelle", postte haar man op Twitter.