Michelle belandde vier maanden geleden in coma nadat haar huis in brand gestoken werd. Nu verneemt ze dat haar vier kinderen omgekomen zijn Sven Van Malderen

25 april 2018

18u53

Bron: The Sun 1 Uit coma ontwaken en dan te horen krijgen dat vier van je vijf kinderen na opzettelijke brandstichting overleden zijn: het is een verschrikkelijke nachtmerrie die helaas werkelijkheid geworden is voor Michelle Pearson. De 36-jarige vrouw liep vier maanden geleden bij de aanslag zelf ook vreselijke verwondingen op, haar leven hing een tijdlang aan een zijden draadje.

Flashback naar 11 december 2017: drie molotovcocktails zorgen om 5 uur 's nachts voor een ongeziene tragedie in een woning in het Britse dorp Walkden. Demi (15), Brandon (8) en Lacie (7) sterven ter plekke, Lia (3) verliest de dappere strijd een paar dagen later in het ziekenhuis. De zestienjarige zoon en een vriend die er overnacht, zijn de enigen die via het bovenste raam kunnen ontsnappen. Uit onderzoek bleek nadien dat de brandhaarden op drie verschillende locaties ontstaan zijn: via de schoorsteen, de voordeur en een kamer op het gelijkvloers.

Twee twintigers en een jongedame werden als verdachten gearresteerd. Ze blijven echter tot op de dag van vandaag ontkennen dat ze iets met de feiten te maken hebben. Volgende week verschijnen ze opnieuw voor de rechter voor moord.

"Het drong nooit tot haar door"

Moeder Michelle was er zo erg aan toe dat ze maandenlang in coma moest blijven. Een tijdje geleden toonde ze voor het eerst tekenen van bewustzijn. "We hebben haar het verschrikkelijke nieuws verteld", aldus inspecteur Lewis Hughes. "Maar pas in de laatste twee weken is ze helder genoeg geworden om ten volle te beseffen wat er gebeurd is. Tevoren drong het nooit echt tot haar door."

Haar toestand gaat er nu langzaam maar zeker op vooruit. "Ze blijft zwaar verdoofd, maar kan nu toch al communiceren met haar familieleden. Ook zelfstandig eten en drinken lukt. Toch zal ze nog een lange tijd in het ziekenhuis moeten blijven. Het proces zal ze dus niet ter plaatse kunnen volgen." De gezamenlijke begrafenis komt er wel pas als Michelle voldoende hersteld is, allicht nog deze zomer.

"Extra moeder"

Grootvader Mike, tante Claire en nonkel Chris zetten na de tragedie elk kind apart in de schijnwerpers. "Demi, zo’n knappe jongedame met een rijke vriendenkring. Ze had voor iedereen alles over, niets was haar te veel gevraagd. Veel geluk kende ze niet, maar ze bleef zo sterk. Niets kon haar tegenhouden. Ze was in feite een extra moeder voor de jonge kinderen."

"Brandon zou de nieuwe Stephen Hawking geworden zijn. Hij was zo slim, hij leek wel een oude man als je met hem praatte. Hij gebruikte zelfs woorden die wij niet kenden. Net als zijn opa wilde hij nooit iets weggooien. En ook al was hij er te groot voor geworden, hij bleef dezelfde T-shirts dragen. Van zijn onesie met pompoenen was hij helemaal weg. Zijn mama moest die weggooien terwijl hij op school zat, anders zou hij dat nooit laten gebeuren hebben."

"Kleine diva"

"Brandon en Lacie leken wel tweelingen. Qua leeftijd was er niet veel verschil, maar hun band was zo mogelijk nog nauwer. Ze waren altijd samen te vinden. Lacie was een kleine diva, ze danste zo graag. Er speelde altijd muziek in het huis, Lacie bleef geen seconde stilzitten. Als ze op school vroeg om naar het toilet te gaan, danste ze het klaslokaal uit."

"Kleine Lia hield van 'Peppa Pig' (een Britse animatiereeks; nvdr). Ze noemde iedereen varken: 'mama varken', ‘Demi varken', 'Brandon varken', 'Lacie varken',... Zichzelf noemde ze 'Lia varken'. Ze was zo schattig, de oudere kinderen verafgoodden haar. Tussen Demi en Lia klikte het geweldig, ze keken zelfs samen naar 'Peppa Pig'."