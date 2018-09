Michelle (36) verloor 4 kinderen in brand en raakte zelf zwaargewond. Begrafenis morgen zal ze missen want ze is na 9 maanden nog niet genoeg hersteld KVDS

Bron: Facebook, The Mirror 0 Een Britse vrouw zal morgen de begrafenis van vier van haar kinderen moeten missen. Ze kwamen in december vorig jaar om het leven bij een brand in haar woning. Die was aangestoken door drie jongeren met wie haar 16-jarige zoon ruzie had. Michelle Pearson (36) raakte zelf zwaargewond en kroop door het oog van de naald. Haar moeder meldde nu op Facebook dat ze nog altijd niet genoeg hersteld is om erbij te zijn op het afscheid van haar kinderen deze week.

De vrouw was nochtans vastbesloten om de begrafenis bij te wonen en ze zou morgen het ziekenhuis voor het eerst verlaten. Maar volgens moeder Sandra Lever hebben “onvoorziene medische omstandigheden” roet in het eten gegooid.

Het vreselijke drama dat de vier jonge levens opeiste, speelde zich af in de vroege ochtend van 11 december vorig jaar. Rond 5 uur gooiden twee mannen en een vrouw enkele brandbommen het huis van Michelle Pearson in Salford binnen. Daar sliepen Michelle, haar vijf kinderen Kyle (16), Demi (15), Brandon (8), Lacie (7) en Lia (3) en nog een vriendje van Kyle: Bobby Harris.





Een van de twee brandbommen ontplofte vlakbij de trap, waardoor de enige verbinding tussen de boven- en de benedenverdieping versperd was. De vlammen verteerden het huis in een mum van tijd en Demi, Brandon en Lacie – die vooraan sliepen – maakten geen schijn van kans. (lees hieronder verder)



Michelle en de kleine Lia konden net als Kyle en Bobby tijdig buiten raken en daar werd de omvang van de tragedie pas echt duidelijk voor hen. “Niet de kinderen! Niet mijn kinderen!”, bleef Michelle de hele tijd gillen terwijl de brandweer het vuur probeerde te doven.

Ze kwam uiteindelijk in een coma terecht, waar ze pas vier maanden later uit ontwaakte. Intussen was ook haar dochtertje Lia overleden aan de gevolgen van de brand. Pas toen kon de politie haar het vreselijke nieuws melden dat vier van haar kinderen er niet meer waren.

Infecties

Michelle was zelf echter ook nog niet met de voeten van het ijs. Ze was zwaar verbrand en in juli vertelde familie aan de Britse krant The Mirror nog dat ze nog altijd in kritieke toestand was. Ze kreeg te kampen met een aantal infecties en een van haar ogen moest zelfs dicht worden genaaid. Pas sinds kort kan ze weer een beetje praten. Eten is nog altijd moeilijk. (lees hieronder verder)

Hoewel ze aanvankelijk hoopte om voldoende hersteld te zijn om de begrafenis van haar kinderen bij te wonen, hebben onvoorziene omstandigheden daar nu dus een stokje voor gestoken. “Haar genezing is een lang en traag proces, maar ze komt er wel”, aldus een familielid.

En daarom zal Michelle er morgenvroeg dus niet bij zijn als haar kinderen in door paarden getrokken koetsen naar hun laatste rustplaats gebracht worden. De processie zal starten in de straat waar het gezin woonde en onder meer aan de school van enkele van de kinderen passeren. Iedereen is welkom en meisjes wordt gevraagd om zich in zwart en roos te kleden, jongens in zwart en blauw. De teraardebestelling zelf zal wel in intieme kring plaatsvinden.

Veroordeeld

Intussen zijn de drie jongeren die achter de brandstichting zaten ook veroordeeld. In mei deed een rechter uitspraak in de zaak. Zak Bolland (23) kreeg vier keer levenslang met een minimum van 40 jaar cel voor de moord op de vier kinderen en poging tot moord op Michelle, Kyle en Bobby. David Worrall (26) moet minstens 37 jaar de cel in, alleen voor de moord op de vier kinderen. En Courtney Brierley (20) kreeg 21 jaar voor doodslag op de vier kinderen. (lees hieronder verder)

De grootmoeder van de kinderen las na het proces een emotionele verklaring voor op de trappen van het gerechtsgebouw. “Vandaag mag dan het einde van het proces zijn, voor ons is het niet het einde want we proberen nog altijd om dit te boven te komen en verder te gaan met ons leven.”

Hart

“Michelle is nog altijd aan het herstellen van haar verwondingen. Het personeel in het ziekenhuis is geweldig en doet zijn best om haar beter te maken, maar haar gebroken hart zullen ze nooit kunnen repareren. We missen de kinderen elke dag, ons leven is niet meer hetzelfde zonder hen.”

“We zullen nooit meer hun stemmen horen”, klonk het ook nog. “Die gedachte is verlammend. Ik hoop dat Bolland, Worrall en Brierley weten dat ze ons het licht van ons leven hebben ontnomen.”

