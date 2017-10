Michella ontsnapte twee keer aan de dood: in Vegas en Californië Karolien Koolhof

Bron: AD.nl 0 Michella Flores via Facebook Michella Flores Michella Flores (51) maakt het ongelofelijke mee: begin deze maand moest ze rennen voor haar leven toen een schutter het vuur opende op festivalbezoekers in Las Vegas, afgelopen zondag rende ze opnieuw, toen haar huis in Californië vuur vatte door de aanhoudende natuurbranden. "Bijna alles is weg", zucht ze.

Stewardess Michella Flores vloog op 1 oktober naar Las Vegas en zou op maandagavond terugvliegen. Ze verbleef is een hotel recht tegenover het festivalterrein. Omdat ze zelf ook van countrymuziek houdt, besloot ze een kijkje te gaan nemen. Flores vertelt aan CNN: "Dat was het moment waarop iedereen begon te schreeuwen en van het festival wegrende terwijl ze 'schutter' riepen. Ik rende over de Las Vegas Boulevard."



Flores besloot the schuilen in een casino en sloot zichzelf op met andere festivalgangers. "Je zit daar te wachten tot iemand de deur opendoet en je wordt neergeschoten", vertelt ze. "Ik werd helemaal gek." Uiteindelijk kon ze ongedeerd terug naar haar hotel. Ze was helemaal in shock, maar vloog maandag toch gewoon terug en pakte haar werk weer op.

Tweede schok

Toen ze vorig weekend eindelijk weer naar huis kon, kwam de tweede grote schok. De vlammen van de aanhoudende natuurbranden kwamen steeds dichter in de buurt van het huis in Santa Rose, Californië waar ze samen met haar ouders woont. "Mijn moeder schreeuwde: 'Het is op onze oprit!'"



Het huis ging bijna geheel in vlammen op. Michella: "De ene zondag rende ik voor kogels. Op die erna rende ik voor vuur." De Amerikaanse probeert er niet te veel aan te denken door zich op haar werk te storten. Ze weet echter goed dat ze het nog zal moeten verwerken: "Geloof me, de klap komt nog. En die gaat me hard raken. Maar voor nu, moeten er vooral dingen gedaan worden. Met de rest hou ik me later wel bezig."

Op de vlucht

Het vuur in Californië woedt ondertussen nog steeds. Duizenden huizen en bedrijven gingen in vlammen op en tienduizenden mensen zijn op de vlucht. De vuurzee kostte volgens de laatste cijfers aan zeker 40 mensen het leven.

AFP Talloze huizen en bedrijven zijn verwoest.