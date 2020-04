Michelin gaat mondkapjes en gezichtsmaskers en -schermen produceren Belga

10 april 2020

Michelin gaat mondkapjes en maskers voor medisch personeel produceren. De Franse autobandenproducent maakte dat vrijdag bekend in een verklaring.

Michelin zegt grote hoeveelheden mondkapjes te zullen doneren aan zorgpersoneel in landen waar het bedrijf gevestigd is. Ook is de productie bedoeld om de eigen medewerkers te kunnen voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Als de productie eenmaal volledig is opgestart, verwacht Michelin wekelijks 400.000 mondkapjes te kunnen produceren. De autobandenfabrikant heeft voor Europa momenteel tien locaties in Frankrijk, Duitsland, Polen, Italië en Roemenië geselecteerd voor de productie van de mondkapjes.

Herbruikbare gezichtsmaskers

Daarnaast heeft Michelin samen met andere bedrijven een nieuw herbruikbaar masker ontwikkeld. Het bedrijf zegt bezig te zijn met de productie van de eerste 5.000 stuks van het prototype. De maskers kunnen volgens de producent honderd keer worden gebruikt dankzij wasbare en verwisselbare filters.

De bandenfabrikant is op verzoek van ziekenhuizen in Frankrijk begonnen met de productie van gelaatsschermen van doorzichtige kunststof. Die schermen zijn steriliseerbaar en dus ook herbruikbaar.

