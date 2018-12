Michel wil snellere voorbereiding op harde brexit: “Ik ben niet optimistisch” SVM

14 december 2018

10u34

Bron: Belga 0 Premier Charles Michel wil de voorbereidingen op een harde brexit in ons land nog versnellen. Dat zei hij vandaag bij aankomst op de tweede dag van de Europese top in Brussel. "Een deal was, is en blijft de beste oplossing, maar de verantwoordelijkheid ligt in het Britse kamp en ik ben niet optimistisch", klonk het.

De Britse premier Theresa May vroeg gisteren bijkomende garanties van haar Europese collega's over de brexitdeal tussen de Britse en Europese onderhandelaars. Ze kreeg enkel een schriftelijke verklaring los waarin staat dat de Ierse 'backstop' tijdelijk is en dat het niet de bedoeling is die ooit in het leven te roepen.

Michel bevestigde dat de Europese leiders snel willen werken om de onderhandelingen over een toekomstige relatie met Groot-Brittannië op te starten. Maar of dat ook lukt, is verre van zeker. "Er is natuurlijk een fundamentele vraag: er is een akkoord nodig in Groot-Brittannië. May heeft niet de zekerheid dat dat gaat lukken, daarover is dus gigantische twijfel." De premier is "niet optimistisch", zei hij. "De indicaties van gisteren gaven ons geen signaal in de richting van een goedkeuring in het Britse parlement."

“Veel gevolgen”

België moet daarom de voorbereidingen op een 'no deal' nog versnellen, meent de premier. "Onze wil en onze hoop is dat het akkoord wordt goedgekeurd, maar we moeten ook klaar zijn in het geval van een harde brexit. Dat zou veel gevolgen hebben voor onze douane, bedrijven, de economie en de burgers."

De premier agendeert het punt daarom op het Overlegcomité van volgende week. "We gaan initiatieven treffen met de deelstaten en de minister van Buitenlandse Zaken om ons voor te bereiden.”