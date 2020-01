Michel, von der Leyen en Sassoli zien brexit als unieke kans om EU te versterken: “Nieuw hoofdstuk voor 27 lidstaten” LH

31 januari 2020

12u48

Bron: Belga 1 De voorzitters van de Europese Raad, de Commissie en het Parlement willen de handen in elkaar slaan om sterker uit de brexit te komen. Het Britse vertrek is een les, klonk het, maar ook een "kans die maar één keer per generatie voorbijkomt om te verzekeren dat de EU vooroploopt in de nieuwe uitdagingen", zei Commissievoorzitster Ursula von der Leyen op een gemeenschappelijke persconferentie met Charles Michel en David Sassoli.

De voorzitters van de drie belangrijkste Europese instellingen, Charles Michel, Ursula von der Leyen en David Sassoli, staken gisteren de koppen bijeen in het Jean Monnet-huis in het Franse Bazoches, het landgoed waar de Franse architect van de Europese integratie heel wat van zijn ideeën opdeed. Het drietal stemde er de violen over de toekomst van de Europese Unie, in het licht van grote uitdagingen als migratie, klimaatverandering, digitalisering en de brexit en ter voorbereiding van de grote Europese toekomstconferentie, die in mei van start gaat.

Deze ochtend, luttele uren voor Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt, gaven Michel, von der Leyen en Sassoli een gemeenschappelijke verklaring in Brussel. De belangrijkste boodschap? De EU is vastberaden om na de brexit verder te werken aan de grote uitdagingen van deze tijd, en ziet het Britse vertrek als een unieke kans om de Unie verder te verdiepen en versterken.

“Wereldautoriteit”

De Europese Unie moet een "wereldautoriteit" zijn op vlak van digitalisering en klimaataanpak, zei Commissievoorzitster Ursula von der Leyen. "Als de zon morgen opkomt, begint een nieuw hoofdstuk voor onze 27 lidstaten. Dit is een kans die maar één keer per generatie voorbijkomt om te verzekeren dat de EU vooroploopt."

De ervaringen van de laatste drie jaar in de onderhandelingen met de Britten zijn in die zin "waardevol" geweest, zei de Duitse. "Hoewel we de beslissing van de Britse bevolking betreuren, hebben we als EU-27 gezien hoe belangrijk eenheid is, hoe veel invloed we daardoor kunnen hebben, en hoe sterk we samen zijn in het verdedigen van onze waarden."

"We hebben vandaag gemengde gevoelens", zei Raadsvoorzitter Charles Michel. "Maar wat domineert, is de zin om te kijken naar de toekomst van het Europese project, en met veel kracht en energie verder te werken om ervoor te zorgen dat de waarden die eigen zijn aan de EU, en die haar hebben toegelaten om vrede en welvaart op te bouwen, te behouden.”

Assertiever

Michel benadrukte dat de EU best wat assertiever mag zijn op geopolitiek vlak. "We hebben een sterke rechtsstaat, 27 sterke democratieën, 22 miljoen bedrijven en een grote, machtige interne markt. We moeten meer dan ooit gaan nadenken over hoe we al die sterktes beter kunnen gebruiken, efficiënter aanwenden, en zo meer kunnen betekenen voor alle Europese burgers.”

We willen het best mogelijke partnerschap met Groot-Brittannië, maar er zal altijd een verschil zijn met effectief lidmaatschap Commissievoorzitster Ursula von der Leyen

Over de nakende onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige relatie, waren de drie Europese tenoren duidelijk. “We willen het best mogelijke partnerschap met Groot-Brittannië, maar er zal altijd een verschil zijn met effectief lidmaatschap”, waarschuwde von der Leyen. Onze ervaring heeft ons geleerd dat de sterkte niet in isolatie ligt, maar in onze unieke unie. C’est l’union qui fait la force.” Ook Michel benadrukte dat de Europese Unie haar eigen belangen voorop zal stellen in de onderhandelingen.

Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier presenteert maandag het mandaat dat de Europese Commissie in gedachten heeft voor de onderhandelingen met Londen. Wellicht nemen de lidstaten daar rond 25 februari een beslissing over, waarna de gesprekken effectief kunnen starten. Bedoeling is om die op het einde van de overgangsperiode, op 31 december 2020, af te kunnen ronden. Lukt dat niet, dan dreigt alsnog een chaotische brexit.