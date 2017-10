Michel veroordeelt geweld in Catalonië, maar ontkent crisis met Spanje: "Rajoy heeft mijn nummer" TT

16u10 0 BELGA Premier Charles Michel. Premier Charles Michel houdt vast aan zijn oproep tot een politieke dialoog om de crisis in Catalonië op te lossen. Dat heeft hij gezegd voor aanvang van de Europese top in Brussel, nadat deze krant diplomatiek mailverkeer had kunnen inkijken tussen Spanje en België. Daarin reageerde het kabinet van premier Mariano Rajoy "verbijsterd" op de "aanvallen van de Belgische regering". Volgens de eerste minister is er evenwel geen sprake van een crisis met zijn Spaanse ambtgenoot Mariano Rajoy.

Michel had afgelopen weekend in een interview aangestuurd op dialoog tussen Barcelona en Madrid, tot grote woede van de Spaanse regering. Die vindt het niet kunnen dat een lidstaat van de Europese Unie op gelijke hoogte wordt gesteld met een regio.



Michel relativeert de rel echter. "Ik lees in de pers dat sommige ambtenaren die boodschap hebben gegeven", duidde Michel, die niet uitsloot dat zijn verklaringen "geïnstrumentaliseerd" of "verkeerd geïnterpreteerd" werden in Spanje. Op ministerieel niveau is er alleszins geen contact geweest.



"Premier Rajoy heeft mijn telefoonnummer. Ik ben steeds bereikbaar", aldus de eerste minister. Een onderhoud is niet gepland, maar "we zullen misschien informeel de kans hebben om een gesprek te voeren". De twee zitten op de Europese top naast elkaar.



Michel verwacht niet dat het hele verhaal gevolgen zal hebben voor de kandidatuur van Catherine De Bolle bij de Europese politiedienst Europol. "Ik kan me niet inbeelden dat een prestigieus land als Spanje in zo'n logica zou vervallen."

'Premier Rajoy heeft mijn telefoonnummer. Ik ben steeds bereikbaar' Premier Charles Michel (MR)

Lees ook Spanje razend op België na interview premier Michel over Catalaanse crisis

"Geen crisis"

Michel bleef bij aankomst op de Europese top wel bij zijn oproep tot dialoog tussen de Spaanse en de Catalaanse regering, en bij zijn veroordeling van geweld.



"Spanje is een bevriend land, wij hebben altijd opgeroepen tot een dialoog, tot respect voor de nationale en internationale rechtsorde en voor de rechtsstaat." Volgens Michel is de rest van de EU het met hem eens. "Wie kan geweld goedpraten, waar het ook van komt?"



"Wanneer men geconfronteerd wordt met een politieke crisis, dan is het via een politieke dialoog dat men een oplossing moet vinden, en niet via een vorm van geweld", zo vervolgde Michel. "Ik denk niet dat we een oplossing zullen vinden, in het belang van iedereen, in een logica van politieke escalatie."

Wel juiste positie in parlement

Ook Spanje ontkent een rel tussen beiden landen en zegt dat protest niet nodig is omdat premier Michel wel een voor Spanje bevredigende positie heeft ingenomen in het Belgische parlement. Dat zei een woordvoerder van het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het persbureau Europa Press.



Toch bevestigden anonieme diplomaten ook aan Europa Press dat er "diplomatiek emailverkeer" is uitgewisseld.

Niet iedereen op zelfde lijn

Toch deelt niet iedereen in Europa Michels oproep tot dialoog. Nederlands premier Mark Rutte viel zijn liberale collega bijvoorbeeld niet bij. "Dit is een zaak tussen de Spaanse regering en een Spaanse regio." Rutte vindt het "zeer ongepast om er iets over te zeggen". "Er is pas een rol voor de Europese Unie als Spanje daar om vraagt."



De Spaanse premier zelf wilde in Brussel geen commentaar geven op het conflict met Catalonië. Zonder een woord te zeggen liep Rajoy het gebouw van de Europese Raad binnen. Hij dreigt het Catalaanse zelfbestuur op te heffen en de regio weer onder controle van Madrid te brengen. Volgens Puigdemont kan het regionale parlement over een formele onafhankelijkheidsverklaring stemmen als overleg met Madrid uitblijft.



Volgens de Luxemburgse premier Xavier Bettel is een "politieke discussie" de beste optie. "Elk vertoon dat de een sterker is dan de ander is niet de beste oplossing."

AFP Spaans premier Rajoy.