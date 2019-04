Michel: “Uitstel brexit kan enkel met solide waarborgen voor werking EU” IB

09 april 2019

23u52

Bron: Belga 0 Voor premier Charles Michel is een nieuw uitstel van de brexit-datum een optie, maar die piste "is enkel mogelijk als er solide waarborgen zijn voor de goede werking van de EU tijdens die verlenging". Dat zegt hij gisterenavond na een telefoongesprek met de Britse premier Theresa May, die de Europese leiders morgen opnieuw om een verlenging van het artikel 50 komt vragen.

De veelgeplaagde Britse premier Theresa May krijgt haar brexit-akkoord maar niet door het Britse parlement, en gooit het daarom over een andere boeg. Sinds vorige week onderhandelt ze met oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour. Intussen heeft ze de EU opnieuw om uitstel van de brexit-datum gevraagd, dit keer tot 30 juni.

De Europese leiders buigen zich daar morgenavond over tijdens een inderhaast bijeengeroepen Europese top. Verschillende lidstaten hameren er wel op dat premier May dan met een geloofwaardig plan van aanpak moet komen. Tegelijkertijd bestaat de vrees dat de Britten de Europese Unie van binnenin zullen blokkeren als er lang uitstel komt.

Goede werking van EU cruciaal

Premier Charles Michel zit op dezelfde lijn. "De piste van verlenging ligt inderdaad op tafel. Maar die piste is enkel mogelijk als er solide waarborgen zijn voor de goede werking van de EU tijdens die verlenging", zegt hij vanavond na een telefoongesprek met May, dat volgens Michel "constructief en inhoudelijk" verliep. "De integriteit van de eenheidsmarkt blijft een absolute prioriteit, vandaag, morgen en overmorgen."

De Britse eerste minister gaf Michel ook een stand van zaken van de laatste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, onder meer over de gesprekken met Labour, en bevestigde dat ze alle voorbereidingen heeft getroffen om in mei Europese verkiezingen te organiseren.

Eerder op de dag trok May al persoonlijk naar Berlijn en Parijs in een poging de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron te overhalen. Ze sprak ook nog met de Zweedse premier Stefan Löfven.