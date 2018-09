Michel scherp voor Salvini en Orban: "Hun partnerschap is schizofreen en hypocriet" TT

20 september 2018

11u10

Bron: Belga 0 Als sommige Europese lidstaten zich blijven verzetten tegen elke vorm van solidariteit bij de opvang van vluchtelingen en asielzoekers, komen op termijn de Schengenzone en het vrij verkeer van personen in gevaar. Daarvoor heeft premier Charles Michel gisterenavond gewaarschuwd, tijdens het diner met zijn Europese collega's in het Oostenrijkse Salzburg. Michel haalde hard uit naar Italië en Hongarije.

Migratie was gisterenavond de hoofdbrok van het diner. Er werd geen vooruitgang geboekt bij de verschillende dossiers die (soms al jaren) geblokkeerd zitten, maar de staatshoofden en regeringsleiders kregen wel de kans hun gedacht te zeggen.

Premier Michel gaf aan zijn collega's het signaal dat het weigeren van solidariteit op termijn de Schengenzone in gevaar brengt, zo verklaarde hij vanmorgen bij het begin van dag twee van de informele top. Met name in de Visegradlanden (Hongarije, Polen, Slovakije, Tsjechië) is er al jaren weinig tot geen animo om asielzoekers en vluchtelingen op te vangen, tot grote frustratie van de andere lidstaten.

"We staan hier niet op de markt"

Tijdens het diner bespraken de leiders de mogelijkheid om van de lidstaten die onder die solidariteit willen uitkomen, een financiële bijdrage te vragen. Maar onder meer de Luxemburgse premier Xavier Bettel stoort zich aan de richting die het debat uitgaat. "We staan hier niet op de markt. We praten over mensen, niet over tapijten of andere goederen", ventileerde hij vanmorgen zijn ongenoegen.

Michel toonde zich bijzonder scherp voor de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini en de Hongaarse premier Viktor Orban. "Hun partnerschap is schizofreen en hypocriet", zei Michel. "Salvini vraagt voortdurend om solidariteit, maar Orban is steeds de eerste om die af te wijzen. Zij hebben er duidelijk voor gekozen om het migratiedossier te instrumentaliseren, niet om het op te lossen."

De EU-leiders zitten deze voormiddag samen over het thema 'veiligheid'. Daarna zal de Britse premier Theresa May de tafel verlaten en bespreken de 27 andere lidstaten de brexit. Namiddag geeft Europees president Donald Tusk een persconferentie, ook May zal de pers toespreken over de brexit.