Michel pleit voor meer Europese samenwerking op vlak van defensie KVDS

14 juli 2019

14u51

Bron: Belga 0 Charles Michel heeft na het militair defilé op de Franse nationale feestdag gepleit voor "meer samenwerking op het vlak van defensie". De Franse president Emmanuel Macron had de Belgische premier samen met andere Europese staatshoofden en regeringsleider uitgenodigd voor de viering. De jaarlijkse parade stond in het teken van de Europese militaire samenwerking.

Onder impuls van Macron startten 9 Europese landen een jaar geleden met een ‘Europees interventie-initiatief’. Die negen landen - naast Frankrijk gaat het om België, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Nederland, Estland, Spanje, Portugal en Finland - hadden in Parijs allemaal een delegatie in het defilé.

Emotioneel

Na afloop van de parade sprak premier Michel van een "emotioneel defilé". "In de toekomst worden we geconfronteerd met fundamentele uitdagingen voor de vrede, voor de strijd tegen terreur en voor onze fundamentele mensenrechten", zei hij. Daarom is er volgens hem nood aan meer samenwerking op het vlak van defensie, "op het Europese niveau, maar ook in het kader van de NAVO".





Michel zegt dat er "de jongste jaren al veel vooruitgang geboekt" is. "Er zijn nogal wat politieke impulsen geweest en verschillende landen hebben zich gemobiliseerd", zegt hij.





Volgens de premier is er echter nood aan een gemeenschappelijke strategie op politiek en diplomatiek vlak. "En daarvoor zijn ook operationele capaciteiten nodig", klinkt het. "Als men de veiligheid, stabiliteit en democratie wil verzekeren, dan moet men de middelen ter beschikking stellen om die doelen te bereiken.”