Michel na stemming Duitse SPD: "Geen tijd te verliezen" jv

04 maart 2018

12u35

Bron: belga 0 Premier Charles Michel is ervan overtuigd dat de Duitse regering een "drijvende kracht kan zijn voor het Europese project". Daarmee reageert hij op het nieuws dat de leden van de Duitse SPD instemmen met een coalitie met de CDU/CSU. "Nu het resultaat duidelijk is, moeten we een versnelling hoger schakelen. Er is geen tijd te verliezen!", aldus de eerste minister.

Volgens de premier trekt de economische groei aan en zijn in Europa nog nooit zoveel burgers aan het werk geweest. "Laat ons dus het momentum grijpen om resoluut stappen vooruit te zetten. Dat is een kwestie van verantwoordelijkheid."

Michel roept zijn collega's in de Europese Raad op om vooruitgang te boeken op vlak van immigratie en de versterking van de Europese economie en veiligheid. Over die thema's moeten beslissingen worden genomen op de Europese Raad van juni, stelt hij.

De premier stelt ook dat de uitdagingen voor de Europese Unie groot blijven. Hij verwijst naar de interne digitale markt, energie en internationale handel. "Dat zijn strategische thema's die een directe impact hebben op het dagelijkse leven van onze Europese burgers", aldus de premier.

"De economische heropleving van de eurozone moet de Europese Unie versterken tegenover de protectionistische dreiging, de verzwakking van het multilateralisme en de klimaatproblematiek", zegt hij ook.

Met zijn partners wil België het partnerschap tussen Europa en Afrika versterken, onder meer op het vlak van conflictpreventie en van de noodzakelijke stabilisering van de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara.

Macron

De Franse president Emmanuel Macron reageert "verheugd". "Dit is goed nieuws voor Europa", meent hij. "Frankrijk en Duitsland zullen vanaf de komende weken samenwerken om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en het Europees project te doen vooruitgaan."