Michel Fourniret vijf uur ondervraagd in zaak Estelle Mouzin SVM

25 augustus 2020

19u46

Bron: Belga 1 Seriemoordenaar Michel Fourniret is opnieuw ondervraagd door de onderzoeksrechter. Justitie schoot in actie nadat Monique Olivier enkele dagen geleden verklaard had dat haar ex-man Estelle Mouzin ontvoerde en vermoordde in de Franse Ardennen.

De Parijse onderzoeksrechter Sabine Kheri ondervroeg Fourniret iets meer dan vijf uur. "De aard van de feiten dwingt ons tot sereniteit in de debatten en vooral tot respect voor de geheimhouding van het onderzoek. Het vermoeden van onschuld moet bewaard blijven", verklaarde een van de advocaten van Fourniret nadien. De zitting gaat morgen voort.

Estelle verdween in Guermantes (Seine-et-Marne) op 9 januari 2003. Vorige week beschuldigde Monique Olivier (71) haar ex-man ervan dat hij het negenjarige meisje vermoord heeft in het huis van zijn overleden zus in Ville-sur-Lumes.

Volgens haar advocaat Richard Delgenes bevestigde ze dat Fourniret de dag na de verdwijning om 4 uur ‘s nachts zou zijn teruggekeerd naar hun huis in Sart-Custinne, in de Belgische Ardennen. En dat met vuile kleren. Hij zou haar toen ook de feiten opgebiecht hebben. Daarna zou hij teruggekeerd zijn naar Ville-sur-Lumes. Een deel van het DNA van Estelle Mouzin werd onlangs geïdentificeerd op een matras die in 2003 in beslag werd genomen in dat huis.

De geheugenproblemen van Fourniret bemoeilijken de taak van de onderzoekers. Eerder had hij verklaard dat het lichaam van het meisje zich in een van zijn voormalige eigendommen in de Ardennen zou kunnen bevinden. Bij uitgebreide opgravingen in het huis in Ville-sur-Lumes en in het kasteel van Sautou dook het lichaam echter niet op. De Fransman is de moordenaar van onder meer het Belgische meisje Elisabeth Brichet.