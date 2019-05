Michel Fourniret verantwoordelijk voor nog een moord? Seriemoordenaar komt in beeld in cold case AW

23 mei 2019

20u30

Bron: Belga 6 De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret komt in beeld in een onopgeloste verdwijningszaak uit 1993, zo schrijft de krant Le Parisien.

Een van de "cold cases" in Frankrijk die nooit met het "Monster van de Ardennen" in verband was gebracht, is de verdwijning van de 29-jarige Lydie Loge in Saint-Christophe-le-Jajolet (Orne). Na twee seponeringen heeft het parket van Argentan in 2018 het onderzoek naar een "onrustwekkende verdwijning" heropend, weet de krant.



DNA-spoor

Een uiterst gering en niet-geïdentificeerd DNA-spoor, dat is gevonden in de bestelwagen die Fourniret gebruikte bij het vatten van zijn slachtoffers, zou immers corresponderen met het genetisch profiel van Loge. Honderd procent zekerheid is er echter niet.

Volgens Le Parisien werden er in totaal 25 dossiers van onopgeloste moorden en verdwijningen vergeleken met het onbekende genetisch materiaal dat in de Citroën C25 van Fourniret werd teruggevonden. Alleen het dossier-Loge leverde volgens Le Parisien een positief resultaat op.

De speurders blijven evenwel voorzichtig. Toen Loge verdween, in de winter van 1993, vertoefde Fourniret normaal in België. Bovendien correspondeert de leeftijd van de vrouw niet met hetgeen de Fransman als slachtoffer meestal voor ogen had: pre-adolescenten.

Levenslang

De 77-jarige Fourniret kreeg in 2008 levenslang voor de ontvoering, verkrachting en de moord op zeven meisjes en vrouwen, onder wie de Belgische Elisabeth Brichet (12). Later kreeg Fourniret een tweede keer levenslang, voor de moord op Farida Hammiche, de vrouw van een vroegere medegevangene.