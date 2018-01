Michael Wolff nu al miljonair dankzij 'Fire and Fury' TT

17u54

Bron: Time 0 REUTERS Hoeveel hij er al precies aan heeft verdiend, blijft een goedbewaard geheim tussen hem en zijn uitgever. Maar dat Michael Wolff al goed geboerd heeft met het boek Fire and Fury: Inside the Trump White House, dat staat vast. Het magazine Time schat dat Wolff nu al minstens een miljoen dollar heeft verdiend, en daar snel nog gemakkelijk 6 miljoen zal kunnen bijtellen.

Het schandaalboek waarin Wolff allerhande sappige details over president Donald Trump uit de doeken doet, gaat sinds zijn verschijning vorige week dinsdag als zoete broodjes over de toonbanken van de Amerikaanse boekenwinkels en de Amazons van deze wereld. Zo goed als overal is het boek uitverkocht, en de drukker kan de bestellingen amper bij houden. Op een week tijd waren er al meer dan een miljoen exemplaren besteld.

Wat levert dat Wolff zoal op? De auteur vertelde al dat hij maar wat blij was met de aandacht die Trump vorige week maar bleef geven aan het boek en de pogingen van zijn advocaten het boek te verbieden. Hoe meer er over gesproken werd, negatief of positief, hoe hoger de verkoopscijfers.

15 procent voor auteur

De precieze details over Wolffs contract kent niemand, maar Time maakte een berekening op basis van een standaard auteurscontract, waarbij die 15 procent van de verkoop krijgt. Ook gaat het magazine uit van een voorschot van 500.000 dollar.

Tijdens de eerste twee dagen werden er 29.000 fysieke boeken verkocht in de VS aan 30 dollar per stuk, net als 250.000 e-boeken voor 15 dollar en 100.000 audioboeken voor 28 dollar. Dat geeft een totale verkoopprijs van 7,42 miljoen dollar, wat zonder het voorschot en aan 15 procent hem nu al 1,1 miljoen dollar oplevert.

1,4 miljoen bestellingen

Uitgever Henry Holt zei gisteren dat er in totaal al nog eens 1,4 miljoen fysieke boeken zijn besteld. Worden die allemaal verkocht, dan levert dat Wolff nog eens 6,3 miljoen dollar op. En dan moet de buitenlandse verkoop nog beginnen...

Ook Trump beseft ondertussen misschien dat hij met zijn aandacht voor het boek Wolff ongewild nog rijker heeft gemaakt dan hij al is. "Je kan niet zomaar dingen zeggen die niet kloppen, dingen waarvan je weet dat ze niet kloppen, en dan blijven lachen terwijl het geld binnenstroomt", verweet hij Wolff woensdag.

REUTERS Michael Wolff.