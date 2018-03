Michael stuurde per ongeluk een berichtje naar een wildvreemde is nu met haar getrouwd Leon van Wijk

19 maart 2018

00u45

Bron: AD 0 Ooit een sms of WhatsApp-bericht verstuurd naar een verkeerd nummer? Ga dan vooral het gesprek aan, want het kan je zomaar een droomhuwelijk opleveren. Dat bewijst het verhaal van de Britse Michael, die per ongeluk de wildvreemde Lina appte. De twee zijn inmiddels gelukkig getrouwd. "Dit moest zo zijn."

De 44-jarige autoverkoper Michael Evangelou wilde zichzelf er vorig jaar aan herinneren dat hij echt een keer naar de film Girls Trip moest gaan. Daarom appte hij de naam van de film naar zijn eigen nummer. Althans, dat dacht hij. De verbazing was dan ook groot toen hij een appje terugkreeg.

"Girls trip?" reageerde visagiste Lina Dahlbeck (37), bij wie het appje eigenlijk terecht was gekomen. "Wie is dit? Je bericht was vast bedoeld voor een andere Lina." Michael bood zijn excuses aan en vertelde geen idee te hebben wat er was gebeurd, schrijft The Sun. En daarmee was de kous af, dacht Lina. Totdat Michael weer reageerde. De twee raakten aan de praat en hadden het al snel erg gezellig. Zo gezellig zelfs dat ze slechts vijf uur na het eerste bericht besloten samen iets te gaan drinken.

#newlyweds #❤️ we couldn't have wished for a more beautiful day full of love with close friends and family. #happy #brideandgroom #weddingday #michaelxlina #weddingselfie 155 Likes, 20 Comments - Lina Dahlbeck Makeup / Dubai (@linaindubai) on Instagram: "#newlyweds #❤️ we couldn't have wished for a more beautiful day full of love with close friends and..."

Emigreren

De spontane date was een succes: aan het einde van de avond kusten de tortelduiven elkaar. En de volgende dag spraken ze alweer af. "Sindsdien zijn we niet meer zonder elkaar geweest'', glundert Lina. Twee weken na de eerste date vroeg Michael zijn kersverse vlam ten huwelijk. Dat was romantisch, maar vooral ook praktisch.

"We hadden het over onze dromen en ik zei dat ik altijd al in Dubai wilde wonen'', vertelt Lina. Michael stond meteen te springen om te emigreren. "Maar ik wees erop dat Dubai een moslimland is en dat we eerst zouden moeten trouwen voordat we kunnen samenwonen" aldus Lina. Dat liet Michael zich geen twee keer vertellen. "Let's do it'', zei hij. "Laten we trouwen."

De man wist zeker dat hij de rest van zijn leven bij Lina wilde zijn en gelukkig was dat gevoel wederzijds. Vrienden van de twee waren aanvankelijk minder enthousiast. "Die dachten dat we gek waren geworden", zegt Lina. "Maar onze ouders waren heel blij. Ik had Michaels moeder al ontmoet, maar mijn ouders wonen in Zweden. Zij zagen Michael pas op de dag voor de bruiloft. Het was een wervelwind." De WhatsApp-liefjes trouwden afgelopen december in Londen.

Lot

Nu, enkele maanden later, kunnen de geliefden het nog steeds moeilijk geloven. Voordat ze Michael ontmoette, was Lina zes jaar vrijgezel en had ze de hoop op een echte relatie wel opgegeven. "Iets in zijn berichten intrigeerde me'', zegt Lina. "Hij leek me heel aardig en grappig en aan zijn foto zag ik dat hij ook knap was. De rest is geschiedenis. Ik ben blij dat technologie ons samen heeft gebracht, ook als het een foutje was."

Michael vertelt het verhaal graag aan iedereen die het wil horen. "Mensen geloven hun oren niet", zegt hij. "Het is ook een gekke manier om iemand te ontmoeten. Ik ben er heilig van overtuigd dat het zo moest zijn."