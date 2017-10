Michael P. verdacht van moord en verkrachting Anne Faber (25) HA

Het Nederlandse Openbaar Ministerie vermoedt dat Michael P. de Utrechtse Anne Faber verkracht heeft voor hij haar om het leven bracht. Na haar dood heeft hij haar met de auto naar Zeewolde gebracht, waar haar lichaam eerder deze maand werd gevonden. P. moet binnenkort een persoonlijkheidsonderzoek ondergaan.

Op basis van de onderzoeksbevindingen is volgens het OM nu de verdenking dat P. Anne van haar vrijheid heeft beroofd, verkracht en om het leven heeft gebracht. De verdachte zit vast op verdenking van moord of doodslag, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verkrachting. Hoe dat precies is gebeurd, kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld en wordt nog onderzocht. In de auto die P. tot zijn beschikking had, zijn bloedsporen van Anne aangetroffen.

In de auto van P. zijn bloedsporen van Anne gevonden

Fietstocht

De 25-jarige Anne Faber uit Utrecht verdween op vrijdagavond 29 september, toen ze niet meer thuis kwam na een fietstocht in de regio Utrecht. Anne vertrok rond 17 uur, toen het nog zonnig was. Die avond sloeg het weer om, Anne kwam in een zware regenbui terecht en is die avond op P. gestuit. De veroordeelde zedendelinquent verbleef in het kader van een resocialisatietraject bij de forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn. In 2012 werd hij in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar, omdat hij twee minderjarige meisjes onder dreiging van een nepwapen had verkracht.



P. kwam in beeld bij de politie nadat zijn DNA werd aangetroffen op de jas van Anne. Die werd door een voorbijganger gevonden op een fietspad bij Huis ter Heide. Later werd haar fiets gevonden in een vijver in Huis ter Heide, net als haar tas die even verderop lag.

Beperking

Na zijn aanhouding zat P. ruim twee weken in zogeheten beperking, wat betekent dat hij alleen contact mocht hebben met zijn advocaat. Die beperking is nu opgeheven.



Op 10 januari is de eerste zitting in de zaak. Dat is een zogeheten pro forma zitting, waarbij beide partijen hun onderzoekswensen bekend maken. De zaak wordt dan niet inhoudelijk behandeld.