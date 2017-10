Michael P. verborg lichaam Anne Faber eerst op andere plek 05u30

Bron: AD.nl 1 ANP/rv Michael P., de verdachte van de moord op Anne Faber, heeft haar lichaam eerst op een andere plek verborgen, voordat hij het naar een natuurgebied bij Zeewolde verplaatste. Dat meldt AD vandaag op basis van bronnen dicht bij het onderzoek.

Volgens de krant zou Michael P. op 29 september, de avond van de verdwijning van Faber, hebben rondgereden op een gestolen scooter. Hij was mogelijk van plan inbraak te plegen. Hoe Anne Faber om het leven is gebracht en waar dat gebeurde, is nog onduidelijk. De verdachte wordt in ieder geval niet enkel verdacht van moord of doodslag, maar ook van verkrachting.



Nadat P. het lichaam had verborgen, besloot hij het later te verplaatsen naar het Nulderpad in Zeewolde. Het is nog niet duidelijk waarom of wanneer hij dat heeft gedaan. In de auto, die P. tot zijn beschikking had, en die door de politie in beslag is genomen, werden bloedsporen van Anne gevonden.

Fietstocht

De 25-jarige Anne Faber uit Utrecht verdween op vrijdagavond 29 september, toen ze niet meer thuis kwam na een fietstocht in de regio Utrecht. Anne vertrok rond 17 uur, toen het nog zonnig was. Die avond sloeg het weer om, Anne kwam in een zware regenbui terecht en is die avond op P. gestuit.



P. kwam in beeld bij de politie nadat zijn DNA werd aangetroffen op de jas van Anne. Die werd door een voorbijganger gevonden op een fietspad bij Huis ter Heide. Later werd haar fiets gevonden in een vijver in Huis ter Heide, net als haar tas die even verderop lag.



Woensdagavond 12 oktober vertelde P. de politie uit eigen beweging waar hij Anne had begraven, waarna forensisch rechercheurs haar de volgende dag vonden.

AD Anne Faber