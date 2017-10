Michael P. blijft langer vast voor vermissing Anne Faber, zoekactie in zeer specifiek gebied mvdb

Bron: ANP - AD.nl 0 ANP Michael P., de 27-jarige man die is aangehouden voor betrokkenheid bij de vermissing van Anne Faber blijft vastzitten. De rechter-commissaris, het Nederlandse equivalent van een onderzoeksrechter, verlengde vandaag het voorarrest van P. met 14 dagen. Er zijn genoeg verdenkingen tegen P. om hem vast te houden.

De man werd maandag opgepakt. Hij verbleef in forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder om zich voor te bereiden op geleidelijke terugkeer in de maatschappij. Hij zit onder meer vast voor de gewelddadige verkrachting van twee meisjes van zestien en zeventien in 2010. De 25-jarige Anne Faber uit Utrecht wordt vermist sinds een fietstocht op 29 september.



Lees ook Politie vermoedt dat lichaam Anne Faber bij Zeewolde is verborgen

Sinds gisteren wordt er in Zeewolde uitvoerig gezocht. Daarbij worden onder meer honden, een helikopter en politie-agenten van de Mobiele Eenheid (ME) ingezet. Door de invallende duisternis werd de zoekactie gisteravond gestaakt, maar ME'ers bleven ter plaatse voor bewaking. De politie heeft de zoekactie vandaag hervat. De speurders hebben een vermoeden waar het lichaam van Anne Faber verborgen is. Op een zeer specifieke plek in het buitengebied van Zeewolde, aan het Nulderpad, wordt nader onderzoek gedaan. De verwachting is dat haar lichaam vandaag zal worden gevonden. De familie van de vrouw is ingelicht. Het onderzoek gebeurt zorgvuldig, zodat geen sporen worden vernietigd, meldt de politie.



