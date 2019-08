Michael O'Leary stapt op als CEO bij Ryanair en gaat groepsholding leiden FVI

30 augustus 2019

14u59

Bron: Belga 1 Eddie Wilson zal Michael O’Leary opvolgen als topman van de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair. Wilson is de rechterhand van O’Leary en huidig personeelsdirecteur. Dat meldt Ryanair zelf. De wijzigingen gaan vanaf maandag in. O’Leary wordt CEO van Ryanair Holdings.

Begin februari had O’Leary al aangegeven het dagelijks bestuur van het bedrijf voor bekeken te houden. Toen werd ook bekendgemaakt dat Ryanair Holdings omgevormd zou worden tot een groepsstructuur, vergelijkbaar met die van het Brits-Spaanse IAG. De groep omvat vijf luchtvaartmaatschappijen: Ryanair DAC in Ierland, Ryanair UK in het Verenigd Koninkrijk, Buzz, Air Malta en Lauda. Zij krijgen elk hun eigen CEO en managementteam.

Voor Ryanair DAC, de voornaamste maatschappij, is nu dus Wilson aangeduid als CEO. Michael O’Leary wordt immers CEO van de hele groep. In die rol zal hij zich concentreren op de ontwikkeling van de groep (kostenbesparingen, overnames, bestellingen ...), en minder met de dagelijkse beslommeringen bezig zijn.

O’Leary ondertekende begin dit jaar een nieuw contract als groeps-CEO, waarmee hij zich tot juli 2024 aan Ryanair verbindt. Investeerders hadden opgeroepen tot een wijziging van het management, omdat Ryanair moeite heeft om de winst op peil te houden.