Michael Moore: “Trump wint in 2020 opnieuw de verkiezingen, dit keer zelfs met minder stemmen” TT

30 december 2019

11u24 14 Volgens de linkse filmmaker Michael Moore, die in 2016 al een overwinning voor Donald Trump voorspelde, zal de president in november volgend jaar gemakkelijk herkozen worden, ook al zal hij dit keer 4 tot 5 miljoen minder stemmen halen dan zijn tegenkandidaat.

“Eender wie de Democratische kandidaat wordt, zal met gemak winnen in stemmenaantal ( de zogenaamde popular vote), maar het uiteindelijk in het kiescollege toch moeten afleggen tegen Trump”, voorspelt Moore in de onafhankelijke tv-show Democracy Now!. De filmmaker is vooral bekend van zijn documentaires Bowling for Columbine en Fahrenheit 9/11, de best bekeken documentaire ooit.

Ter herinnering: Trump won de presidentsverkiezingen van 2016, hoewel hij bijna 3 miljoen stemmen minder haalde dan de Democrate Hillary Clinton. Dat komt door het getrapte verkiezingssysteem: de kandidaat met de meeste stemmen in elk van de 50 staten wint alle kiesmannen van die staat. In het kiescollege haalde Trump het zo met 304 stemmen tegen 227 voor Clinton.

Volgens Moore zal Trump het kiescollege opnieuw winnen doordat de steun voor hem in de cruciale staten “geen centimeter is gedaald”. “Ik denk zelfs dat de steun er voor hem nog groter is, omdat de inwoners er nu bang zijn. Bang dat hij kan verliezen, omdat ze zijn gedrag hebben gezien. Ze zijn vraatzuchtig in hun appetijt voor Donald Trump, dat is het slechte nieuws.”

“Geen nieuwe Hillary Clinton”

Moore roept de Democratische kiezers dan ook op zich tijdens de voorverkiezingen volgend jaar niet achter een gematigde centrumkandidaat - “een nieuwe Hillary Clinton” - te scharen, omdat die bij voorbaat kansloos zal zijn. We kunnen enkel winnen wanneer we iemand op het kiesbriefje hebben die de basis kan enthousiasmeren, vrouwen, kleurlingen, jongeren. Iemand die hetzelfde gevoel kan opwekken als velen onder ons voelden in 2008, toen we opstonden en gingen stemmen voor Barack Obama.”

De filmmaker roept de Democraten op om dringend wakker te worden. “We hebben actie nodig. Ik wil niemand die gewoon blijft zitten en hopen. Vergeet ‘hoop’. Sta op. Sta recht. Zet je tv uit. Leg je gsm weg. Ga naar buiten en onderneem actie in je buurt.” Zelf schaart Moore zich achter Bernie Sanders, die het in 2016 nog moest afleggen tegen Clinton.

Trump pikte op Twitter meteen in op Moores voorspelling: “Hij voorspelde hetzelfde in 2016. Niemand zei ooit dat Michael dom was!”, klonk het.

He made same prediction in 2016. Nobody ever said Michael was stupid! https://t.co/XDEzsTS1Pt Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link