Michael Cohen, Trumps voormalig manusje-van-alles: “Trump wist dat Clintons e-mails gehackt werden” kv aw

27 februari 2019

03u42

Bron: Reuters, NYT 0 Michael Cohen, de voormalige advocaat van president Donald Trump die zich intussen tegen hem keerde, kijkt ernaar uit om voor het Amerikaanse Congres persoonlijk zijn verhaal te vertellen over Trumps handel en wandel. Zijn doel is om het Congres ervan te overtuigen dat Trump een “oplichter" en “leugenaar” is.

“Ik wil dat mijn familie beschermd wordt tegen presidentiële bedreigingen", zo luidt de openingsverklaring van Michael Cohen die gepubliceerd werd door The New York Times. “Ik begrijp dat jullie mijn geloofwaardigheid in vraag stellen. Daarom bezorg ik jullie enkele documenten die onweerlegbaar zijn”, staat er nog te lezen. “Ik schaam me dat ik deel uitmaakte van Trumps team. Hij is een racist, een oplichter, een leugenaar."



Democraten van het House Oversight Committee, de voornaamste onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden, zullen Cohen ondervragen over Trumps persoonlijke financiën en over eventuele pogingen van de president en zijn advocaten om Cohen te intimideren en hem te weerhouden van zijn getuigenis.

Wikileaks

Verder nog staat er in zijn openingsverklaring te lezen dat Trump op de hoogte was dat oud-adviseur Roger Stone banden had met WikiLeaks. “Hij was een presidentiële kandidaat die wist dat Roger Stone praatte met Julian Assange over het hacken van de e-mails van het Democratische campagneteam van Hilary Clinton.”

De voormalige fixer van Trump zal verder nog meer informatie geven over het zwijggeld dat hij betaalde aan twee vrouwen die beweerden dat ze een seksuele relatie hadden met Trump, en over Trumps poging om een vastgoedproject in Moskou uit de brand te slepen terwijl hij kandidaat was voor de presidentsverkiezingen van 2020.

Intimidatie?

Matt Gaetz, een Republikeinse volksvertegenwoordiger en bondgenoot van Trump, suggereerde in een tweet dat er weldra mogelijk compromitterende informatie over Cohens privéleven gelekt zou kunnen worden. “Zijn je vrouw en schoonvader op de hoogte van je vriendinnen?”, schreef hij.

Hey @MichaelCohen212 - Do your wife & father-in-law know about your girlfriends? Maybe tonight would be a good time for that chat. I wonder if she’ll remain faithful when you’re in prison. She’s about to learn a lot... Matt Gaetz(@ mattgaetz) link

Later ontkende Gaetz dat hij met zijn tweet Cohen probeerde te intimideren. “Het trekt de geloofwaardigheid en de persoonlijkheid van de getuige in twijfel. We doen dat elke dag”, aldus Gaetz.

“We zullen niet reageren op Mr. Gaetz’ verwerpelijke leugens en laster. We zeggen enkel dat we erop vertrouwen dat zijn collega’s in het Huis (van Afgevaardigden), zowel Republikeinen als Democraten, zijn woorden en gedrag zullen afkeuren”, reageerden Cohens advocaten.

Onderzoek

Cohen (52) getuigde dinsdag al negen uur lang voor een commissie van het Congres. Vandaag volgt een openbare sessie, donderdag zal er nog een hoorzitting achter gesloten deuren plaatsvinden.

De advocaat was in het verleden een van Trumps trouwste bondgenoten en beweerde ooit dat hij bereid was “een kogel op te vangen” voor de president. Vorig jaar keerde Cohen zich echter van zijn cliënt af en werkte hij samen met de openbare aanklagers nadat hij schuldig pleitte voor belastingontwijking, fraude en overtreding van de wet op de campagnefinanciering. Hij werd ondertussen veroordeeld tot drie jaar cel. Die straf gaat in op 6 mei.

Robert Mueller, die onderzoek voert naar de mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezing van 2016 en een eventuele samenzwering tussen de Trump-campagne en Rusland, heeft Cohen ook uitvoerig ondervraagd. Dat onderzoek is bijna afgerond en zal eerdaags worden overgemaakt aan het kabinet van de Amerikaanse minister van Justitie, die de resultaten van het onderzoek moet samenvatten en voorleggen aan het Congres.