Michael Cohen - ex-advocaat van Trump - stemt in met openbare hoorzitting in Amerikaanse Congres kv

10 januari 2019

21u53

Bron: CNN 0 Michael Cohen, de voormalige persoonlijke advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, zal op 7 februari getuigen tijdens een openbare hoorzitting van het House Oversight Committee, het voornaamste onderzoekscomité van het Huis van Afgevaardigden. Dat meldt CNN. Cohen werkte mee aan het onderzoek van speciaal onderzoeker Robert Mueller naar de mogelijke samenzwering tussen de Trumpcampagne en het Kremlin tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Totnogtoe is het echter onduidelijk wat hij aan Mueller allemaal heeft onthuld.

Als persoonlijke advocaat van Trump, is Cohen goed op de hoogte van veel van Trumps deals, als vastgoedmakelaar, maar ook als presidentskandidaat en president. Het feit dat Cohen zal verhoord worden in het Congres toont aan dat de Democraten van plan zijn om erg nauw toezicht te houden op de handel en wandel van president Trump nu ze de controle hebben verworven over het Huis van Afgevaardigden.

Celstraf

Vorige maand kreeg Cohen drie jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de uitbetaling van zwijggeld aan vrouwen die hun boekje wilden opendoen over Trumps seksuele uitspattingen en omdat hij in het Amerikaans Congres had gelogen over een project dat Trump wilde realiseren in Rusland.





Mogelijk hangt hem nog een straf boven het hoofd. Speciaal onderzoeker Robert Mueller, die het onderzoek leidt naar de rol van Rusland in de verkiezingen van 2016 en naar de mogelijke samenzwering tussen de Trumpcampagne en Moskou, klaagt hem immers ook aan voor het afleggen van leugenachtige verklaringen in het Congres. Ook voor die aanklacht pleitte hij in augustus schuldig.

Medewerking

Sindsdien werkt hij mee aan Muellers onderzoek. In gerechtsdocumenten geeft het team van Mueller aan dat Cohen “nuttige informatie verschafte aangaande discrete Ruslandgerelateerde zaken die het hart van het onderzoek uitmaakten”.

In een verklaring aan CNN laat Cohen weten dat hij nu ook bereid is om nogmaals te getuigen voor het Congres “als voortzetting van zijn verbintenis om mee te werken en om het Amerikaanse volk antwoorden te verschaffen”. “Ik kijk uit naar het privilege om een platform te krijgen waarmee ik een volledige en geloofwaardige weergave kan bieden van de gebeurtenissen”, klinkt het.

“Blinde loyauteit aan Trump”

Het feit dat Cohen samenwerkt met Mueller, viel bij Trump niet in goede aarde. Die verweet de advocaat via Twitter dat hij zou liegen om zo een verkorte celstraf in de wacht te slepen. Bovendien heeft hij Cohen nooit de opdracht gegeven om vrouwen zwijggeld toe te stoppen, aldus de president.

Tijdens de hoorzitting over zijn strafbepaling in december zei Cohen dat zijn “blinde loyauteit voor deze man hem ertoe aanzette om een duister pad in plaats van een verlicht pad te bewandelen”. “Recent noemde de president me in een tweet ‘zwak’ en hij had gelijk, maar om een heel andere reden dan hij beweerde”, zei Cohen toen. “Het was omdat ik telkens opnieuw het gevoel kreeg dat het mijn taak was om zijn vuile zaakjes toe te stoppen, in plaats van naar mijn eigen innerlijke stem en mijn moreel kompas te luisteren.”

Verhoor

Een van de zaken waarover Cohen in het Congres aan de tand gevoeld zal worden, zijn de plannen voor de bouw van een Trump Tower in Moskou. De advocaat was betrokken bij het project tijdens de presidentscampagne van 2016 en had toen ook contacten met Russische ambtenaren. Tijdens zijn eerste hoorzitting in het Congres loog Cohen toen hij beweerde dat de gesprekken in januari 2016 beëindigd werden. Later gaf hij toe dat de conversaties doorgingen tot juni 2016. Uit Muellers gerechtsdocumenten blijkt dat Cohen in 2015 sprak met een Rus die een “politieke synergie” met de Trumpcampagne voorstelde.

Daarnaast zal Cohen vermoedelijk vragen moeten beantwoorden over de betaling van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels en ex-Playboymodel Karen McDougal, opdat ze zouden zwijgen over hun affaires met Donald Trump.