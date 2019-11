Michael Bloomberg dient kandidatuur voor presidentsverkiezingen VS in

09 november 2019

Bron: ANP

Miljardair Michael Bloomberg heeft zich officieel ingeschreven voor de Democratische voorverkiezingen in Amerika. De voormalig burgemeester van New York diende vrijdag in de staat Alabama de benodigde papieren in. Inschrijving is nodig om uiteindelijk als presidentskandidaat van de Democraten gekozen te worden.