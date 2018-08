Michael (23) klaagt over pijn aan de nek en krijgt onthutsend nieuws. Vijf dagen later is hij er niet meer Karen Van Eyken

31 augustus 2018

13u21

Bron: The Mirror 0 Michael Owens was net de liefde van zijn leven tegengekomen tijdens een rondreis door Europa. De Australiër had nog een mooie toekomst voor zich. Maar dan sloeg het noodlot ongenadig hard toe.

Michael Owens en Rosie Rechichi hadden elkaar vorig jaar leren kennen in Kroatië. Wat begon als een vakantieliefde groeide uit tot een langeafstandsrelatie omdat Michael in Adelaide woonde en Rosie in Perth. Ze hadden grootse plannen en zouden gaan samenwonen. Het leven lachte hen toe.

Tot de 23-jarige tandtechnicus afgelopen april plots last kreeg van een zere nek. Al snel kwamen artsen erachter dat er geen tijd meer te verliezen viel. Op 4 april kreeg de jongeman te horen dat hij een vorm van acute leukemie had in een vergevorderde fase. De kanker had ook zijn longen aangetast. Er werd in allerijl een chemokuur opgestart.

Michael ging echter razendsnel achteruit. Het was amper te vatten. Voor hij zou sterven, vroeg hij Rosie nog ten huwelijk. Zijn vriendin aarzelde geen moment en zei volmondig 'ja'.

"We voelden allebei aan dat onze relatie voor altijd zou zijn", zei Rosie. "Dus het was logisch dat we dit wilden bezegelen en ons leven samen wilden doorbrengen, maar het het heeft niet mogen zijn. Het is moeilijk voor me om dit te aanvaarden."

Niemand had kunnen vermoeden dat het zo snel bergaf ging gaan. Michael overleed op 9 april.

Zijn familie en Rosie hebben nu een GoFundMe-pagina opgericht ter ere van Michael en om geld in te zamelen zodat het onderzoek naar acute leukemie vooruitgang kan boeken opdat toekomstige generaties bespaard blijven van deze vreselijke ziekte.