Mexico wil excuses van Spanje en Vaticaan voor misdaden tegen inheemse volkeren

26 maart 2019

03u02

Bron: Belga 0 Mexico wil dat de Spaanse koning en de paus hun excuses aanbieden voor de begane misdaden jegens de inheemse volkeren tijdens de verovering en de onderwerping van Mexico in de 16de eeuw. Dat heeft de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador in een brief gevraagd.

In een boodschap die via sociale media werd verspreid, beschreef Lopez Obrador de verovering als een invasie. Met de brieven aan koning Felipe VI en paus Franciscus vraagt hij dat de misdaden erkend worden en dat er excuses worden aangeboden aan de inheemse volkeren.

Voorts zei de president te hopen dat 2021 een jaar van "historische verzoening" zou worden. In dat jaar kent Mexico drie jubilea: 500 jaar geleden (1521) viel namelijk de Azteekse hoofdstad Tenochtitlan, die in 1321 werd opgericht, in Spaanse handen en in 1821 werd Mexico onafhankelijk.

lees verder onder de tweet:

Conmemoración de los 500 años de la batalla de Centla, desde Tabasco. Andrés Manuel(@ lopezobrador_)

Eerst verontschuldigingen, dan pas verzoening

Het is tijd voor een verzoening met het verleden, verklaarde Lopez Obrador, "maar eerst vragen we verontschuldigingen". In ruil beloofde hij zelf ook excuses voor de misdaden ten aanzien van de inheemse volkeren in Mexico die na de onafhankelijkheid werden begaan.

De Spaanse regering heeft in een reactie al resoluut geweigerd om op de vraag van de Mexicaanse president in te gaan. Madrid stelde dat de daden van de Spanjaarden vijfhonderd jaar geleden niet in hedendaagse termen konden worden veroordeeld.

Het Vaticaan heeft nog niet op het verzoek gereageerd, maar de paus stelde bij een bezoek aan Mexico in 2016 wel al dat de inheemse bevolking “eeuwen van discriminatie” had moeten ondergaan.