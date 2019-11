Mexico verzet zich tegen Amerikaanse aanpak drugskartels: “Kunnen geen buitenlandse invasie toestaan” kv

29 november 2019

17u45

Bron: Reuters 0 Sinds de Amerikaanse president Trump woensdag bekendmaakte dat zijn land Mexicaanse drugskartels wil bestempelen als terreurorganisaties, lopen de spanningen met Mexico op. Er is al meer dan een eeuw geen invasie meer geweest in Mexico, zei de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador vandaag, en hij zal ook nu geen buitenlandse interventie toestaan.

De beslissing van Trump volgt op de wrede moordpartij waarbij leden van een drugsbende eerder deze maand drie vrouwen en zes kinderen doodschoten in het noorden van Mexico. De slachtoffers hadden de Mexicaanse en de Amerikaanse nationaliteit.

De Verenigde Staten willen de drugskartels nu aanduiden als “terreurorganisaties” vanwege hun betrokkenheid bij drugs- en mensensmokkel. Met die stempel willen ze Amerikaanse sancties opleggen die de financiering van de kartels verstoren. Hoewel de VS daarmee niet rechtstreeks de autoriteit krijgt om militaire operaties in Mexico uit te voeren, vrezen de Mexicanen dat de beslissing kan leiden tot unilaterale Amerikaanse actie tegen Mexicaanse bendes.





“Er is sinds 1914 geen buitenlandse interventie geweest in Mexico en we kunnen dat niet toestaan”, zei president Lopez Obrador tijdens een persconferentie, verwijzend naar de Amerikaanse bezetting van de haven van Veracruz 105 jaar geleden. “Gewapende strijders mogen niet ingrijpen in ons territorium.” In ruil stelt Lopez Obrador voor dat Mexico en de VS meer gaan samenwerken in de strijd tegen drugskartels. “Wat we nodig hebben om de georganiseerde misdaad aan te pakken is meer samenwerking, in plaats van zaken die een afstand tussen ons zullen scheppen of vijandigheden creëren.”

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr zal volgende week een bezoek brengen aan Mexico om een verdere samenwerking op vlak van veiligheid te bespreken.