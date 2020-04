Mexico stopt tijdelijk met brouwen Corona-bier jv

03 april 2020

09u24

Bron: BELGA/ANP 0 De Mexicaanse brouwerij Grupo Modelo, een dochter van AB InBev, stopt vanaf zondag met het brouwen van bier. Grupo Modelo volgt daarmee de aanbeveling van de Mexicaanse overheid, die bierbrouwerijen als een "niet-essentiële activiteit" beschouwt tijdens de coronacrisis. De bieren van het Mexicaanse bedrijf, waaronder Corona-bier, worden uitgevoerd naar meer dan 180 landen.

In Mexico hebben al meer dan 1.500 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus en dus besliste de Mexicaanse regering om enkel nog essentiële activiteiten toe te laten. Bier brouwen hoort daar op het eerste zicht niet bij.

Grupo Modelo baat 11 brouwerijen uit in Mexico. Die worden vanaf zondag allemaal stilgelegd. De brouwer houdt nog wel een slag om de arm. Het bedrijf wil van de regering meer duidelijkheid over de positie van bier als agro-industrieel product. Landbouw en voedselproductie worden immers wel als essentiële activiteiten beschouwd. "Als de overheid dit bevestigt, zijn we klaar om een plan uit te rollen waarbij meer dan 75 procent van ons personeel thuis werkt en tegelijk de bevoorrading kan verzekerd worden", klinkt het.