Mexico-Stad schorst zes agenten na verkrachtingszaken: "Ze beschermen ons niet, ze verkrachten ons"

14 augustus 2019

20u42

Bron: Belga 0 De burgemeester van Mexico-Stad heeft zes politieagenten ontslagen in een onderzoek naar twee verkrachtingszaken. Twee tienermeisjes hadden aangegeven door politieagenten verkracht te zijn geweest. De politieagenten werden pas ontslagen nadat er protest in de hoofdstad was uitgebroken. Dat schrijft BBC op vandaag.

"Zes politieagenten zijn ontheven van hun dienst terwijl het onderzoek loopt", zei Claudia Sheinbaum, de eerste vrouwelijke burgemeester van Mexico-Stad, in een video op Twitter. Ze zei dat de autoriteiten samenwerken met vrouwenrechtengroepen om de stad "de veiligste ruimte voor vrouwen" te maken.

Enkele honderden betogers, vooral vrouwen, hadden gisteren geprotesteerd en riepen "ze beschermen ons niet, ze verkrachten ons", waarmee ze verwezen naar de politie. De minister van Veiligheid van Mexico-Stad, Jesús Orta Martínez, werd bij de betogingen met roze glitter besmeurd toen hij de betogers probeerde te bedaren en te verzekeren dat het onderzoek naar behoren zal verlopen.

De betogingen kwamen er nadat twee verkrachtingszaken aan het licht waren gekomen. Een zeventienjarig meisje had aangegeven dat vier politieagenten haar hadden verkracht in een patrouillewagen. De tweede zaak betreft een meisje van 16 jaar oud die zei dat een politieagent haar enkele dagen later had verkracht in een museum in het centrum van de stad. Rond de tweede zaak werd vorige donderdag al een agent gearresteerd.

Sheinbaum kreeg maandag nog kritiek te verduren toen ze de betogingen een "provocatie" had genoemd.

Al jarenlang heeft Mexico te maken met geweld op vrouwen. Toch worden er veel minder verkrachtingen aangegeven dan in andere landen. Dat komt volgens slachtofferhulpgroepen omdat de overgrote meerderheid van de slachtoffers het misdrijf niet aangeeft door het grote wantrouwen in de politie.