Mexico-Stad roept noodtoestand uit voor geweld tegen vrouwen RL

22 november 2019

00u46

Bron: Belga 2 In Mexico-Stad is de noodtoestand voor geweld tegen vrouwen afgekondigd. Dat heeft burgemeester Claudia Sheinbaum donderdag verklaard. Ze gaat ook een wetsvoorstel indienen voor de oprichting van een openbaar register van zedendelinquenten.

Volgens officiële cijfers zijn in de eerste negen maanden van dit jaar meer dan 150 vrouwen vermoord in Mexico-Stad. De autoriteiten stellen dat 40 onder hen vermoord zijn omdat ze vrouwen zijn. Verder kwamen er in die periode 527 noodoproepen binnen voor verkrachting.

Het aantal processen rond verkrachtingen is tussen oktober 2018 en oktober 2019 met 10 procent toegenomen, maar dat komt ook omdat de stad verschillende vrouwelijke advocaten heeft ingehuurd om vrouwen te adviseren en te ondersteunen als ze naar het gerecht stappen, verduidelijkt Sheinbaum.

De 57-jarige Sheinbaum is de eerste vrouwelijke burgemeester van de Mexicaanse hoofdstad. Sinds 2015 riepen in het land al achttien andere steden een gelijkaardige noodtoestand uit.