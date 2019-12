Mexico-Stad neemt maatregelen tegen zware luchtvervuiling JdJ RL

21 december 2019

04u27

Het bestuur van Mexico-Stad heeft veertien nieuwe maatregelen genomen om de luchtkwaliteit in de stad flink te verbeteren. Het doel is om de kwaliteit binnen vijf jaar met 30 procent te verbeteren.

Het verkeer in de stad moet flink worden teruggedrongen en de aanschaf van minder vervuilende voertuigen wordt aangemoedigd. Burgemeester Claudia Sheinbaum zei vrijdag dat de maatregelen vanaf maart stapsgewijs worden ingevoerd.

Een belangrijke maatregel is dat vrachtwagens niet meer tijdens de spits in de stad mogen rijden. Ook mogen dienstauto’s van medewerkers van het stadsbestuur niet meer rijden op vrijdag en in weekenden.

Mexico-Stad is de hoofdstad van Mexico en heeft 22 miljoen inwoners. De stad ligt in een dal, waardoor de uitlaatgassen maar moeilijk weg kunnen waaien. De luchtkwaliteit is enorm slecht in de stad. De afgelopen jaren werden inwoners al meerdere keren verzocht om binnen te blijven vanwege de vervuilde lucht.