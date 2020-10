Mexico-Stad haalt standbeeld Columbus weg RL

11 oktober 2020

Bron: Belga 0 In Mexico-Stad hebben de autoriteiten zaterdag een standbeeld van de beroemde ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus laten weghalen. Militanten hadden aangekondigd dat ze maandag bij een herdenking van de aankomst van Columbus in Amerika zouden proberen om het standbeeld neer te halen.

Het standbeeld van Columbus bevond zich op een drukke, toeristische verkeersader in Mexico-Stad. Het beeld is uit elkaar gehaald en weggebracht. Dat gebeurde volgens een mededeling van het ministerie van Cultuur op vraag van het hoofdstedelijke bestuur, dat het monument door het nationaal instituut voor antropologie en geschiedenis (INAH) wil laten "onderzoeken en eventueel restaureren".

Onder het motto "We gaan hem neerhalen" hadden groepen militanten opgeroepen om maandag de straat op te gaan. Die dag herdenkt Mexico de aankomst van Columbus in Amerika op 12 oktober 1492. De ontdekkingsreiziger uit Genua werd lange tijd voorgesteld als de "ontdekker van Amerika", maar sommigen associëren de figuur steeds meer met gewelddaden van de Europeanen tegen de inheemse bevolking. Ook vier standbeelden van franciscanen zijn weggehaald voor restauratie.

Burgemeester Claudia Sheinbaum liet op een persconferentie verstaan dat het gerestaureerde monument van Columbus mogelijk niet meer wordt teruggeplaatst op de drukke laan, waar het sinds 1877 stond. "Het zou misschien de moeite lonen (...) om samen na te denken over wat Columbus vertegenwoordigt, in het bijzonder met het oog op volgend jaar", zei ze.

200 jaar onafhankelijk

In 2021 viert Mexico de 200ste verjaardag van zijn onafhankelijkheid, en de 500ste verjaardag van de verovering van Tenochtitlan door de Spaanse conquistadores. De val betekende het einde van het Azteekse rijk en het begin van de Spaanse onderwerping.

Begin oktober had president Andrés Manuel Lopez Obrador al in een brief geëist dat het Vaticaan, het Spaanse hof en de regering hun excuses zouden overmaken aan de inheemse volkeren voor de "schandelijke wreedheden" die tijdens de verovering van Mexico zijn begaan.

