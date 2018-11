Mexico repatrieert eerste 105 Centraal-Amerikaanse migranten van de karavaan AW

28 november 2018

21u21

Bron: Belga 0 Tientallen migranten uit Centraal-Amerika zijn na ongeveer twee weken aan de Amerikaanse grens vrijwillig vanuit Mexico teruggereisd naar hun thuisland. Een groep van 105 mensen is op een vliegtuig van de federale politie gestapt, aldus de Mexicaanse migratieautoriteiten.

Van welke landen de migranten afkomstig zijn, is onduidelijk. Maar het grootste deel kwam met de migrantenkaravaan aan. De karavaan van ongeveer 5.8000 mensen was twee weken geleden aangekomen in Tijuana, aan de Amerikaanse grens. Ze waren weggevlucht voor geweld en armoede in Honduras, Guatemala en El Salvador en hoopten op asiel in de Verenigde Staten. De karavaan legde meer dan 4.500 kilometer af, nadat de eersten waren vertrokken uit het noorden van Honduras op 13 oktober.



De Verenigde Staten verwerken zeventig asielaanvragen per dag, aldus mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Volgens de Mexicaanse regering legaliseerden meer dan 600 leden van de karavaan hun status in Mexico, opdat ze daar kunnen werken.

Traangas en geweld

Deze week repatrieerde Mexico 98 migranten die waren opgepakt, nadat zowat 500 mensen in het weekend de Amerikaanse grens probeerden te bestormen. Amerikaanse veiligheidsdiensten dreven hen terug met traangas. Mexico vroeg daarop een onderzoek naar het gebruik van "niet-dodelijke wapens" aan de grens.